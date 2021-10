Lena Meyer-Landrut kehrt zum „The Voice Kids“-Jubiläum zurück

Neben der 30-Jährigen, die in der vergangenen Staffel pausierte, sind erneut die Sänger Wincent Weiss (28) und Alvaro Soler (30), sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier (beide 53) dabei.„Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach 6 Staffeln als Coach macht mir keiner was vor“, erklärte Meyer-Landrut in einer Mitteilung. Die Musikerin ersetzt Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, die im Frühjahr mit ihrem Talent Egon Werler die Show gewann.„Beim letzten Mal habe ich noch geübt und dieses Jahr können sich alle warm anziehen“, erklärte Weiß. Die Rapper Smudo und Beck hegen allerdings auch Ambitionen auf den Sieg: „Es ist uns eine große Ehre, im Jubiläumsjahr von The Voice Kids erneut den Doppelstuhl zu besetzen und unsere Bühnen- und Banderfahrung mit den Talenten zu teilen.“Die Dreharbeiten der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren haben am Wochenende in Berlin begonnen. Die Jubiläumsstaffel von „The Voice Kids“ soll dann im kommenden Frühjahr bei Sat.1 zu sehen sein.

dpa