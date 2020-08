Lieber harmlos oder Action pur? Was liegt Ihnen mehr?

Am heutigen Freitag startete auf STOL die neue STOL-Serie „Stolle Action Tipps“, in der Reporter Ivo Zorzi verschiedenste Abenteuer-Aktivitäten in Südtirol testet und bewertet. Lieben auch sie den Nervenkitzel und Adrenalin pur oder haben Sie es lieber harmlos gemütlich und ruhig? Stimmen Sie ab in der heutigen Frage des Tages.