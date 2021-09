Lois Smith gewinnt Tony Award als älteste Schauspielerin

Die 90-Jährige ist die älteste Person, die je einen Tony Award für ihre Schauspielleistung bekommen hat, wie die „New York Times“ und mehrere Branchenmagazine am gestrigen Sonntag (Ortszeit) berichteten.Die Trophäe erhielt Smith für ihre Darstellung der Margaret in dem Drama „The Inheritance“. Das Stück, das 2019 und 2020 im New Yorker Ethel Barrymore Theatre aufgeführt wurde, wurde insgesamt 4 Mal ausgezeichnet: „The Inheritance“ gewann den Preis für das beste Stück und die beste Regie (Stephen Daldry), Smiths Kollege Andrew Burnap erhielt die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller.Die 90-Jährige gab ihr Broadway-Debüt im Jahr 1952. Für ihr Lebenswerk auf der Bühne wurde sie 2013 mit einem Obie Award ausgezeichnet.

apa