Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Wir beginnen unsere Wanderung im Gebiet von Dorf Tirol bei Meran, und zwar beim bekannten Gastbetrieb Tiroler Kreuz, wo ein kleiner Felsblock mit eingemeißeltem Kreuz den Namensursprung verrät.<BR \/><BR \/> Dann geht es unvermittelt hinein in das untere, von steilen Waldhängen, eiszeitlichen Moränenresten und dem wilden Finelebach geprägte Spronser Tal, in dessen höherer Lage die berühmten gleichnamigen Seen liegen. So hoch hinauf wandern wir allerdings nicht, sondern nur bis zum Longfallhof. <BR \/><BR \/>Naturkundliche Besonderheiten am Weg nach Longfall sind ein mächtiger Hexenbesen auf einer Lärche beim Tiroler Kreuz, sehr große Fichten, die eine Vorstellung von der legendären einstigen „Nössing-Fichte“ vermitteln, sowie auf Longfall ein hübscher, sprühender Wasserfall. Und später beäugt uns an felsigen Stellen des Waalweges die Mauereidechse und genießt die warmen Strahlen der Herbstsonne.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376712_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76866267_listbox" \/><BR \/><BR \/>Während das Fineletal, nämlich der von uns erwanderte unterste Teil des Spronser Tales, bereits im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird, belegen schriftliche Quellen aus dem 13. Jahrhundert, dass einst zwei Longfallgüter sowie der längst verschwundene Schwaighof Sprons einen kleinen Weiler bildeten. Davon hat der heutige Longfallhof dem Zahn der Zeit getrotzt und als Gaststätte im Sommer 1897 sogar die österreichische Kaiserin Elisabeth bewirtet. <BR \/><BR \/>Etwas unterhalb des Longfallhofes zweigt am Spronser oder Finelebach der Kuenser Wasserwaal mit seinem Begleitweg ab, der vom Gemeindegebiet von Dorf Tirol zu jenem von Kuens überleitet. <BR \/><BR \/>Und auf diesem folgen wir im Anschluss an den Longfallbesuch dem Wasserlauf, der seit der Erbauung des Bewässerungskanals im Jahr 1386 offen dahinsprudelt. Die oft zitierte Kuenser Waalordnung von 1534 enthält übrigens das Verbot, „unsauberes Geschlenz oder Prunzkachl“ in den Waal zu schütten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vom Ende des Waalweges, wo sich als weiteres Naturdenkmal die Eiszeitmoräne der Kuenser Erdpyramiden befindet, steigen wir ein Stück durch die Wiesen mit den verstreuten Höfen von Oberkuens ab, bevor wir noch einmal das Spronser Tal überqueren und, zuletzt kurz über einen beeindruckenden Pflasterweg ansteigend, zum Tiroler Kreuz zurückkehren. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376718_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt nach Dorf Tirol und weiter bis zum Gasthof Tiroler Kreuz (806 m; bis 3. November in Betrieb, Freitag Ruhetag, Parkmöglichkeit, Bushaltestelle). Von da mit Markierung 6 und Beschilderung „Longfall“ auf breitem Fahrweg durch Waldhänge hinein und rechts abzweigend hinüber zum Hof und Gasthaus Longfall (1.075 m; ganzjährig in Betrieb, Freitag Ruhetag; ab Ausgangspunkt 1 Std.). – Abstieg: Auf Feldweg kurz hinunter zum Kuenser Waalweg (1.020 m), auf diesem links durch Waldhänge hinaus bis zu Wegkreuzung und fortan den Wegweisern „Tirol“ folgend hinab zum Hof Mutlechner (837 m, ab Longfall 1 Std.). Nun auf der Höfestraße hinunter bis zum Haus Edelweiß (nicht etwas höher beim Wegweiser „Tiroler Kreuz“ abzweigen!), rechts (stets Wegweiser „Dorf Tirol“) auf breitem Weg leicht absteigend zur Bachbrücke (692 m), jenseits hinaus zum rechts abzweigenden Weg 9 A und auf diesem in 10 – 15 Min. empor zum Tiroler Kreuz (ab Longfall 2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 383 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 3 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Für gehgewohnte Wanderer leicht und problemlos; am Waalweg in der Moränenzone auf Steinschlag achten! <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 53 (Meran) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 011 (Meran und Umgebung)<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>