<b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Drei Jahre an der Verbandsspitze sollten es ursprünglich werden – nun sind es schon 15. Als Lorenz Müller in einer für den Kleintierzüchterverband sehr schwierigen Zeit die oberste Verantwortung übernahm, ahnte er wohl selbst noch nicht, wie lange ihn diese Aufgabe begleiten würde. <BR \/><BR \/>„Hobbys sind für mich beispielsweise Jagd, Fischerei, Skifahren, Golfspielen und Tennisspielen“, sagt Müller. „Ein Tier kann man aber nicht einfach in einen Kasten stellen wie etwa ein Gewehr oder eine Angel.“ Diese klaren Worte bringen die Einstellung des 64-Jährigen auf den Punkt. <BR \/><BR \/>Tierhaltung bedeutet Verantwortung – jeden Tag, unabhängig von Jahreszeit, Wetter oder persönlichen Plänen. Wer Tiere hält, kann nicht einfach pausieren. Es braucht Einsatz, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, sich regelmäßig neuen Herausforderungen zu stellen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76866743_listbox" \/><h3>\r\nZucht als Genugtuung<\/h3>Mehr als 2.000 Mitglieder zählt der Kleintierzüchterverband. Sie alle verbindet die Freude daran, Kleintiere zu halten und zu züchten – insbesondere Schafe und Ziegen. Viele Züchter stammen aus der Landwirtschaft und sind auf Bauernhöfen aufgewachsen. Manche führen die Tradition ihrer Familien weiter, andere entdecken die Tierhaltung für sich und möchten etwas Eigenes aufbauen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377090_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besonders reizvoll ist für viele die züchterische Arbeit selbst. Es geht darum, Tiere sorgfältig auszuwählen, ihre Eigenschaften weiterzuentwickeln und das Ergebnis der eigenen Arbeit bei Ausstellungen zu präsentieren. <BR \/><BR \/>„Und es ist immer auch eine gewisse Genugtuung dabei, wenn man erfolgreich ist. Das Züchterische ist eine Herausforderung, um dann öffentlich das Bestmögliche präsentieren zu können“, sagt der Verbandsobmann, der für seine glasklaren Worte bekannt ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377093_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nProblem Großraubwild<\/h3>So viel Leidenschaft in Züchterkreisen auch vorhanden ist, so groß sind auch die Sorgen um die Zukunft der Kleintierzucht. „Das Großraubwild, speziell der Wolf, macht uns sehr zu schaffen. Es geht immer mehr kaputt, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde“, betont Lorenz Müller. Die Auswirkungen seien bereits deutlich spürbar. <BR \/><BR \/>„Vom Sommer 2023 bis zum Sommer 2025 haben rund 600 schafhaltende Betriebe in Südtirol aufgehört“, berichtet er. Und vielfach sei das Großraubwild ein ausschlaggebender Grund gewesen. Einige Betriebe seien von der Schafhaltung auf Ziegen umgestiegen. <BR \/><BR \/>Bei Ziegen gebe es nach Müllers Erfahrungen weniger Schäden. Dennoch sei auch diese Tierhaltung mit großem Einsatz verbunden. „Und unsere Goaszüchter bringen darüber hinaus noch eine Spur mehr Passion mit“, sagt der 64-jährige Vinschger schmunzelnd. „Wenn unsere Landespolitik – und ich meine hier alle Parteien – weniger auf sich und mehr auf uns Kleintierzüchter schauen würde, dann ginge es uns viel besser – auch im Hinblick auf das Problem mit dem Großraubwild.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377096_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dass Müller dem Verband so lange treu geblieben ist, hat viel mit seiner grundsätzlichen Einstellung zum Ehrenamt zu tun: Für ihn ist das Engagement in Vereinen und Verbänden eine Selbstverständlichkeit – so war er auch 26 Jahre Teil der Feuerwehr Morter, die er fünf Jahre auch als Kommandant leitete, Orts- und Bezirksobmann der Bauernjugend, Bauernbund-Funktionär auf Orts- und Bezirksebene, Teil der Eigenverwaltung und Chef des Bonifizierungskonsortiums in Morter. <BR \/><BR \/>„Das Vereinswesen gehört für mich zum Leben dazu – so wie das tägliche Brot, das Ehrenamt braucht es einfach“, betont Müller. „Und deshalb muss man sich einbringen. Jeder sollte das tun.“ Neben seiner Tätigkeit im Verband ist Müller seit über 20 Jahren auch Almmeister auf der Morterer Alm. Damit verbindet er seine organisatorischen Aufgaben mit einem unmittelbaren Bezug zur Natur und zur Arbeit mit Tieren. Und seit einigen Jahren bewirtschaftet er die Alm selbst – mit seiner Familie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377099_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEhefrau steht dahinter<\/h3>Müllers Jahresablauf ist mit vielen Terminen ausgefüllt: Im Herbst und im Frühjahr ist er als Verbandschef viel auf Tierausstellungen unterwegs, wo sich alles um Zucht, Kleintiere und den Austausch mit anderen Züchtern dreht. Dazwischen gilt es, zu Hause in der Landwirtschaft mit anzupacken und die laufenden Aufgaben zu erledigen – obwohl der 64-Jährige schon im Ruhestand ist und den Hof bereits übergeben hat. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377102_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Urlaub gibt es bei mir eigentlich nie – und ich brauche auch keinen“, sagt Müller. Dass er diese vielfältigen Aufgaben überhaupt bewältigen kann, verdankt er nicht zuletzt seiner Frau Karolina. „Ich habe das große Glück, eine Frau zu haben, die mich immer unterstützt hat. Sie musste auf vieles verzichten, weil ich sehr oft für die Vereinswelt unterwegs war“, so Müller.<BR \/><BR \/>Und diese Unterstützung sei alles andere als selbstverständlich. „Viele haben nicht ein solch großes Glück“, betont der Bauer dankbar. Eine gemeinsame Freude des Ehepaares ist der Almaufenthalt im Sommer. „Meiner Frau gefällt es, mit mir auf die Alm zu gehen“, erzählt Müller. Übrigens: Früher gehörte das Skifahren zu Lorenz Müllers Freizeitbeschäftigungen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76866744_listbox" \/>