Bis Sonntag, 5. Juli, werden in der Arco Area etwa 110.000 Besucher erwartet. 150 Künstlerinnen und Künstler, Formationen und Bands spielen auf den neun Bühnen auf und decken dabei alle Facetten der Blasmusik ab. Die Bandbreite an Stilen ist wie gewohnt groß – sie reicht von Bluatschink bis Sašo Avsenik & seinen Oberkrainern, von der Wüdara Musi bis zu den Bullhorns mit Musicalstar Drew Sarich am Mikro, von der österreichischen Formation Da Blechhauf'n bis zur Hot Potato Band aus Sydney in Australien. <BR \/><BR \/>Auch Südtiroler Formationen werden erneut das Publikum begeistern. Unter anderem treten Southbrass, Die Hopfenmusig, Sunnseit Brass, Südtiroler 6er Musig, Familienmusik Wallnöfer, Pamstiddn Kings, Salten Oberkrainer und einige mehr auf. <h3>\r\nSchicken Sie uns Ihre besten Fotos<\/h3> Wenn auch Sie, werte „Dolomiten“- und STOL-Leserinnen und -Leser, das Festival besuchen oder gar auf einer der Bühnen stehen, knipsen Sie ein Foto von sich und Ihrer Begleitung und schicken Sie dieses. Namen und Wohnort nicht vergessen. <BR \/><BR \/>Die witzigsten Bilder werden veröffentlicht. Unsere E-Mail-Adresse lautet: <a href="mailto:dolomiten.leuteheute@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.leuteheute@athesia.it<\/a>