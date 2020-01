Lunger und Moro: Enorme Lawinengefahr hindert sie am weitergehen

Das Unterfangen der beiden Extremsportler ist äußerst wagemutig: Gelungen ist die Überschreitung der beiden Achttausender ohne Zwischenstopp im Basislager vor ihnen bislang nur 2 Menschen: Im Juni 1984 schafften die beiden Südtiroler Reinhold Messner und Hans Kammerlander das bis dahin Undenkbare.





Oggi la delusione è stata davvero grande. Abbiamo la scala e ha smesso di nevicare, ma il pericolo valanghe é enorme.... Pubblicato da Tamara Lunger su Martedì 14 gennaio 2020

Tamara Lunger und Simone Moro versuchen dasselbe – nur eben im Winter. Wie man auf Facebook erfährt, herrscht derzeit in jenem Gebiet, wo sie sich gerade aufhalten, enorme Lawinengefahr. Wie aus einem nepalesischen Trekkingportal zu entnehmen ist, sei der Winter dieses Jahr besonders hart, derzeit herrschen am GasherbrumI Temperaturen von unter – 30 Grad.Tamara Lunger gibt am 14. Jänner auf Facebook Auskunft über die kritische Situation am Berg und auch über ihren Seelenzustand.„Die Enttäuschung heute war wirklich groß. Wir haben die Stufe erreicht, es hat aufgehört zu schneien, aber die Lawinengefahr ist enorm. Spontane Abgänge vom Weg im Tal, womit man besonders hoch oben, wo wir uns befinden, inmitten von breiten und tiefen Spalten, nicht scherzen darf! Es passiert so oft, dass Menschen durch kleine Lawinen sterben, und das wollen wir auf keinen Fall riskieren!Die ganze Spur ist dahin, und so warten wir (vielleicht Tage), um wieder sicher durch die Garmin-Uhr klettern zu können und nicht eine andere Route suchen müssen.Beim Abstieg ließ ich mich in den Schnee fallen und schrie (ein gutes Mittel gegen die Wut, und hier hört mich wenigstens keiner!)Simone sagte zu mir „Bleib ruhig, wir müssen geduldig sein. Der Berg braucht uns nicht und wir brauchen den Berg nicht!“Aus dem Blickwinkel außerhalb meiner Märchenwelt betrachtet, muss ich ihm Recht geben.Gott, bitte hilf uns ein bisschen, danke.„

