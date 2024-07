Machen auch Sie mit: Die schönsten EM-Bilder

Ein Traum ging für David Angerer und Sabine Töll in Erfüllung, als sie beim Spiel Portugal gegen Georgien den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo spielen sahen: „Mit Tausenden portugiesischen Fans wanderten wir durch die Straßen von Gelsenkirchen bis hin zum Stadion. Es war wirklich ein unvergessliches, aufregendes Erlebnis.“

Hatten Spaß: Hans Peter Schraffl, Marion Huber und Lukas Schnarf (von links) aus Olang beim Spiel Rumänien-Niederlande.

Ein unvergessliches Erlebnis: Raphael Waldboth aus Latzfons mit 2 schottischen Fans beim Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland in der Münchner Allianz Arena.

Große Frankreich-Fans: EM-Volunteer Marie Rauchenbichler (links) und ihre Cousine Philomena Anna Klammer (U-15-Fußballerin beim AFC Sterzing Gitschn) beim Gruppenspiel Frankreich gegen Polen in Dortmund.

„Europameisterschaft 2024, und wir waren dabei!“, freuten sich Moritz und Alex Wieser sowie Peter Vikoler und Aron Kompatscher (von links) beim Spiel Rumänien-Niederlande.

Freundschaft: Thomas Ritsch, Dirk van Bommel und Alexander Siller (von links) beim Achtelfinale Rumänien-Niederlande in München.

10 Stunden Fahrt von Schlanders nach Gelsenkirchen, um beim Spiel Italien gegen Spanien dabei zu sein, nahmen die Fußballfreunde (von links) Michael Kobald, Alexander Obexer sowie Josef und Simon Spechtenhauser auf sich.

Auch unter den Zuschauern in München: Fabio und Claudio Bernardi.

In Berlin beim Spiel Schweiz-Italien: Andreas (links) und Thomas Eccel.

Lara Stolcis und Thomas Pichler aus Dorf Tirol beim Spiel Rumänien-Niederlande in München.