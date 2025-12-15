In der ersten Hälfte ihres Berufslebens arbeitete Mara Rammlmair Matzneller als Floristin. Damit hatte sich die heute 49-Jährige aus Aldein einen Kindheitstraum erfüllt. Doch 2008 hängte sie Schneidwerkzeug und Blumendraht an den Nagel, um in ihrem Arbeitsalltag Platz zu schaffen für eine andere, ebenso frühe Leidenschaft: den Tanz. <BR \/><BR \/>Der Schwung und die Selbstsicherheit, die die geprüfte Tanzleiterin seitdem gewonnen hat, haben ihr auch über schwere Schicksalsschläge hinweggeholfen.<BR \/><BR \/>Die Wärme, die einem bereits an der Haustür entgegenstrahlt, stammt nicht nur vom glühenden Kachelofen im Wohnzimmer. Es sind das Lächeln von Ehemann Sebastian Matzneller, die Leichtigkeit, mit der sich der 50-Jährige trotz Rollstuhl bewegt, und vor allem die Offenheit, mit der Mara Rammlmair jeder Frage begegnet, die das Gefühl vermitteln, herzlich willkommen zu sein. <BR \/><BR \/>„Es war der 18. Mai 2023 – ein Donnerstag“, erzählt Mara. Sie selbst war auf Tanzreise am Gardasee, Sebastian bei der Arbeit in Oberradein. Der gelernte Schlosser war bis zu jenem verhängnisvollen Tag Schaffer auf dem „Zirmerhof“. Beim Stapeln von Heuballen stürzten drei von ihnen plötzlich um und trafen den Bauern am Rücken. „Im Bozner Krankenhaus angekommen, knallte mir eine Ärztin die Diagnose ins Gesicht“, erinnert sich Mara Rammlmair. Der Zustand war kritisch, eine Querschnittlähmung sehr wahrscheinlich.<BR \/><BR \/>Mehr über Mara Rannlmair und die vielen Herausforderungen in ihrem Leben lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> die Weihnachtsbotschaft von Bischof Ivo Muser; das Weihnachtsmenü von Weinbäuerin Christa Ambach Pichler; ein Beitrag über die Tradition der Klosterarbeit; die schönsten Abendkleider für eine rauschende Silvesterparty.