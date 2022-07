Marion Inderst und ihre Leidenschaft für Yoga

Foto: © dolo

Grazil, ja anmutig wirkt Marion Inderst, wenn sie ihre Yoga-Übungen praktiziert. Und genauso beeindruckend sind die Fotos, die sie bei ihren Übungen an Stränden, auf Almen und im Hochgebirge zeigen. Hat sie einen Kraftplatz unter freiem Himmel entdeckt, kann sie nicht anders, als dort Yoga zu betreiben. Wann bei der inzwischen 41-jährigen Meranerin diese Leidenschaft entstanden ist und wie sie sonst noch ihre Freizeit verbringt – das erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit ausgesuchten Streamingtipps und eine Vielzahl weiterer interessanter Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die neue Themenausstellung im Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol. Diese ist unter dem Titel „Liebe, Tod und Teufel. Theater in Tirol“ der historischen Entwicklung des Theaters in Tirol gewidmet.Gäste im „Magazin“ sind Helmut Bachmann (In Frage gestellt), der Südtiroler American-Football-Profi Maximilian Pircher (Sonntagsfrühstück), Singer-Songwriter Jack Johnson (Musik) sowie Vincent & Fernando (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung auf die Putzenhöhe im Unterpustertal ein und bei Essen & Trinken stellt Helmut Bachmann einfache, flotte und vor allem gesunde Wildgerichte vor. „Star der Woche“ ist schließlich der Schweizer Schauspieler Pasquale Aleardi, der u.a. aus der ARD-Serie „Kommissar Dupin“ bekannt ist.Und nicht vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!