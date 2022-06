Martha Ebner oder Spiegel und Spuren eines Jahrhunderts

Dekade 1922–1932

1933 – 1942

1943–1952

1953–1962

1963–1972

1973–1982



1983–1992



1993–2002

2003–2012

2013–2022

Martha Ebner: An Weihnachten. Die ganze Familie war beieinander, mein Onkel Kanonikus Gamper war immer dabei. Und ich muss gestehen, ich habe sehr lange an das Christkind geglaubt, dass sogar meine Schulfreundin irgendwann zu mir sagte, du bist ja blöd. Aber bei uns hat immer eine Katakombenlehrerin den Baum geschmückt. Diese Frau ist immer im letzten Moment mit hochrotem Kopf zu uns gekommen – und kurz darauf hat’s geläutet.Ebner: Bis in die 5. Klasse (lacht).Ebner: In Bozen gab es 2 Mädchenschulen – die öffentliche Cairoli-Schule und die von Klosterfrauen geführte private Marienschule, die ich besucht habe. Mein Onkel Kanonikus Gamper hat vis-à-vis von der Marienschule im Marieninternat – die heutige Marienklinik – gewohnt. Deshalb kannte ich die gewissen Klosterfrauen gut, die im Internat Deutsch sprachen und in der Schule plötzlich nur Italienisch. Für mich als Kind völlig überraschend. Wir durften nur Italienisch reden, auch in der Pause. Anhand von Bildern haben wir die Sprache gelernt.Ebner: Mittelmäßig. Ich hab gern gelacht, eine „Spitzgitsch“ war ich, und geschwätzt hab ich auch. Mit einer Mitschülerin von damals bin ich heute noch befreundet, nur ein halbes Jahr Altersunterschied. Wir feiern unsere Geburtstage immer zusammen.Ebner: Wir haben viele Jahre im gleichen Haus gewohnt. Selbst die Optionszeit konnte der Freundschaft nichts anhaben – sie aus einer Optantenfamilie und ich Dableiberin.Ebner: Die Ausbildung der Katakombenlehrerinnen fand vis-à-vis im Marieninternat im obersten Stock statt. Ich war das „Versuchskaninchen“. Klosterfrauen haben unterrichtet. Als Kind war man im Zwiespalt. Auf der einen Seite ja nicht sagen, wo man hingeht, und auf der anderen Seite das 8. Gebot „Du sollst nicht lügen“ und die Angst vor der Hölle – und vor jedem Polizisten. Nicht leicht für ein Kind.Ebner: Ja, Deutschstunden mit Roland Riz bei Schwester Beatrix im Kloster der Tertiarschwestern. Roland Riz, 5 Jahre jünger, und ich kennen uns seither. „A Biabl, a bissl a verwöhntes“, kam mir als Kind halt so vor (lacht).Ebner: Sehr gut sogar. Die Leute sind zu den Bahnhöfen und haben gewartet, bis Hitler vorbeifährt und dabei hatte er die „Vorhangln“ zugezogen. Die Leute waren maßlos enttäuscht. Sie glaubten, Hitler käme, sie zu erlösen, dabei waren wir ihm komplett wurst.Ebner: In der Zeit, als ich von 1935 bis 1939 in Landshut bei den Zisterzienserinnen eine Art Handelsoberschule besucht hab, war ich in München in Ferien. Da sah ich, wie Hitler – nur ein paar Meter weg – aus dem Auto gestiegen ist. Die Leute waren begeistert. Ich habe auch Veranstaltungen der Nazis bei der Feldherrnhalle und am Königsplatz gesehen. Dieser Fanatismus, den die Leute ausgestrahlt haben, hat mich sehr alteriert. Dieses Heil-Hitler-Schreien habe ich heute noch in den Ohren. Das war der Grund, dass ich bei der Option gesagt habe, ich gehe nicht da hinaus.Ebner: Der Krieg, die Bombardierungen, ein Schock. Allein wenn ich auf die Mendel schaue, sind die Erinnerungen zurück. Die Bomber sind immer über die Mendel gekommen, um Bozen zu bombardieren. Unheimlich, wie sie in Formationen kamen, das Grollen. Wir sind in den Keller geflüchtet, wegen der Bombardements ging das Licht aus. Meist wurde um die Mittagszeit bombardiert. Sobald die Sirenen heulten, sind wir in den Luftschutzkeller an der Oswaldpromenade. Dieses Gefühl der Angst sitzt mir immer noch in den Knochen. Sie müssen wissen, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch.Ebner: Schrecklich, so arg wie in der Ukraine war es bei uns nicht, aber die Beklemmung ist sofort wieder da.Ebner: Mein Mann war auch Dableiber und Offizier beim italienischen Heer. 1943 beim Zusammenbruch war er in Florenz, ist heraufgeflüchtet und hat sich als ausgebildeter Jurist bei einer Firma in Ghedi in der Provinz Brescia als Lohnbuchhalter beworben. Denn in Südtirol hätte er von den Nazis Schwierigkeiten bekommen. Die Firma hat Flugplätze gebaut und Eisenbahnlinien nach den Bombardierungen repariert. Chef der Firma war der Vater des ÖVP-Politikers Andreas Khol. So haben wir geheiratet und sind für ein Jahr nach Ghedi. Von Ghedi sind wir auch einmal nach Florenz gefahren, den dorthin geflüchteten Kanonikus Gamper zu besuchen. Von Südtirol aus hätten wir nie zu ihm fahren können, aus Angst, dass uns die Nazis auf die Spur kämen und wir sie direkt zu ihm führen.Ebner: Nein, für meinen Mann und mich traumatisch. Wir waren zum Schluss in Sirmione, wo die Firma einen Sitz hatte, und wollten dort eigentlich bleiben. „Die Amerikaner und die Italiener werden uns schon nichts tun, wir sind ja Dableiber“, dachten wir.Ebner: Von den Partisanen. Um nicht in die Partisanen-Hochburg Bergamo zu müssen, wo die Firma auch einen Sitz hatte, hat sich mein Mann im Wehrmacht-Lazarett am Blinddarm operieren lassen. Das hat uns wahrscheinlich das Leben gerettet. Hätten wir nach Bergamo müssen, hätten sie uns erschossen. In Sirmione haben sie uns dann unsere schönen Räder gestohlen. Da fragten wir uns: Wenn sie heute die Räder stehlen, was werden sie morgen mit uns machen? Also sind wir im Pulk des Wehrmacht-Lazaretts mit, haben im Zelt geschlafen und sind übers Etschtal nach Lana. Uns haben sie mitgenommen, weil die Deutschen alle gegangen sind. Wir waren so froh, dass die Nazis endlich weg waren. Ein Albtraum war weg.Ebner: Ich habe meinen Onkel kaum wiedererkannt, so abgemagert war er. Geholt habe ich ihn mit Kapuzinerpater Eusebius. Auf der Fahrt heim haben wir alle Gefangenenlager abgeklappert, wo Südtiroler Wehrmachtsoldaten festgehalten wurden.Ebner: Das war natürlich entsetzlich, aber weit weg – fast wie letzthin der Afghanistan-Krieg. Nachrichten gab es damals nur über die Zeitung oder das Radio. Nicht so wie heute, wo man jeden Tag alles sieht an Grausamkeiten, Tragik und Dramatik.Ebner: Durch den Kanonikus, die Faschisten und die italienische Schule war ich von klein auf involviert, ob ich wollte oder nicht. Ich kann mich noch an den Aufbau der Partei erinnern, wie mein Mann und Friedl Volgger von Dorf zu Dorf sind, um Mitglieder anzuwerben, und welche Begeisterung im Land herrschte. Beeindruckend war, obwohl die Dableiber von den Optanten fest unterdrückt worden sind, dass man imstande war zusammenzuhalten. Und das war sicher Verdienst von Kanonikus Gamper und von Erich Amonn. „Vergessen nicht, aber vergelten auch nicht“, sagten sie. Denn es hieß, jetzt zusammenhalten im Interesse der Südtiroler – und es hat funktioniert.Ebner: Dann wäre der Unfrieden von 1939 weitergegangen, und es hätte keine Autonomie gegeben. Das Verdienst, dass die Partei hat gegründet werden können, hatten die Dableiber. Amonn konnte sagen, „wir Dableiber waren keine Nazis“, und deswegen haben die Amis zugestimmt.Ebner: Das Bild der Partei wurde nicht getrübt. In einer Sammelpartei hat es immer wieder Unstimmigkeiten gegeben. Ich erinnere nur an Dietl oder Jenny. Aber die konnten immer wieder beseitigt werden, ohne lange an die Öffentlichkeit zu gehen.Ebner: Nein, die Contenance ist dieselbe.Ebner: Es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter. Jedes Mal, wenn ich an der Marienklinik vorbeikomme, ist’s, als wär’s gestern gewesen. Ein Albtraum, der weitergeht, wenn jemand in der Familie erkrankt oder eine OP ansteht.Ebner: Ich war an seinem Sterbebett daheim in seiner Wohnung in Gries. Nach einem Klinikaufenthalt in München wurde er mit dem Krankenwagen gebracht. Prof. Settimi, Chirurgie-Primar im Krankenhaus, hatte für Infusionen die Gestelle hergerichtet. Wie er die gesehen hat, sagte mein Onkel: Jetzt ist der Moment da, ich lasse mir nichts mehr anhängen. Ich bin noch mit Kanonikus Aufderklamm ins Deutschhaus, eine Hostie holen; der Kanonikus trug uns auf, nur ein Viertel zu bringen, weil er die ganze nicht mehr schlucken konnte. So hat er noch die Kommunion erhalten. Es war der Sonntag des Guten Hirten. Wir sind ums Bett herum gekniet und haben gebetet. Er hat bis zum Schluss mitgebetet, bis er plötzlich verstummt ist. Das war das erste Mal, dass ich einen Sterbenden begleitet habe. Der Trauerzug bei der Beerdigung war ein nicht enden wollender. Es waren so viele Leute, dass man vom Dom bis zum Friedhof in Oberau zu Fuß gehen musste.Ebner: Nein, ich kannte Magnago schon, als er noch beide Beine hatte. Ich kannte auch seine Mutter. Wir waren auch als „Paarln“ befreundet. Für mich war er immer der Nino, ich war eine der wenigen, die ihn so nannten. Magnago war ein sehr eigener Mensch, streng mit sich selbst und streng mit den anderen. Einmal sagte er, er wäre am liebsten Dirigent geworden, weil sich dann alle nach seinem Taktstock hätten richten müssen.Ebner: Ja, ich habe sehr gern getanzt und nicht nur in den 1960ern – auf der Eggentaler Alm, später viel auf privaten Festen. Wobei ich sagen muss, dass mein Mann im Unterschied zu mir nicht gern getanzt hat, aber Tanzpartner gab es immer. Ich habe alles getanzt: Walzer, Englischer Walzer usw. Ob ich eine temperamentvolle Tänzerin war, weiß ich nicht (lacht).Ebner: Ich hatte keine Beziehung, weder zu Sepp Kerschbaumer noch zum BAS. Und die Bombenjahre waren für mich ein Albtraum, weil sie meinen Mann und meine Familie bedroht haben. Wir lebten in Angst, Angst davor, dass sie zu uns nach Hause kommen. „Wir wissen, wo wir euch kriegen“, ließ man uns wissen.Ebner: Der Großteil der Leute hat verstanden, dass endlich eine andere Zeit anbricht und wir Herren im eigenen Land werden.Ebner: Ich erinnere mich an leere Straßen und an die autofreien Sonntage. Die waren toll.Ebner: Mein Mann und ich waren in Aldein und im Auto heimwärts unterwegs. Als wir daheim ankamen, ruft unser Sohn Michl an und erzählt uns, dass in der Athesia die Setzmaschinen „gelattert“ haben und er hinunter in den Hof gelaufen ist. Wir im Auto haben gar nichts mitbekommen.Ebner: Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wollte in die Intensivstation mit Tochter Astrid an der Hand. Da hörte ich schon jemanden, der sagte: Da ist jemand sehr „letz beieinander“. So saß ich da. Auf einmal kam ein Arzt auf mich zu und sagte trocken: „Er ist gestorben!“ Die Art war nicht zum Aushalten. Ich war wie versteinert.Ebner: Davon fängt man sich nie richtig, man lernt, damit zu leben. Ausfüllen ließ sich diese Leere nicht mehr.Ebner: Von Aldein ist es ein Katzensprung nach Stava; das war furchtbar; die Angst um Freunde und Bekannte. Ich erinnere mich noch, wie ununterbrochen Hubschrauber hin- und hergeflogen sind.Ebner: Weil ich Enkel Anton „gekindst“ habe. Mein Sohn Toni und Schwiegertochter Margit sind dorthin, und ich behielt den Kleinen bei mir und verfolgte den Besuch am Fernseher.Ebner: Ich kannte Luis Durnwalder vage. Dass er ein tüchtiger Politiker ist, wusste man. Er war der Einzige, der die Fähigkeiten hatte, Landeshauptmann zu werden.Ebner: Ich gestehe: Der Ötzi-Fund hat mich nicht beeindruckt, mehr beeindruckt mich, dass man heute daran denkt, den Ötzi auf den Virgl zu tun.Ebner: Nein, überhaupt nicht. Genauso wie man nicht für möglich hielt, dass jetzt mitten in Europa ein Krieg ausbricht.Ebner: Auch das hätte man nicht für möglich gehalten, dass es da oben auch ohne Grenzbalken geht. Das erste Mal durchfahren, ohne Ausweis zu zeigen, eine Wohltat. Auch heute noch.Ebner: Daran kann ich mich gut erinnern. Der Fernseher war an, und ich musste ein paar Mal hinschauen, weil ich nicht imstande war, diese schockierenden Bilder zu realisieren. Es war blankes Entsetzen. Ich kam vom Fernseher nicht mehr weg. Auch da gilt: Unvorstellbar, dass so etwas passieren konnte.Ebner: Ja, natürlich. Eine Bekannte von mir, eine Lehrerin, wurde bei diesem Tsunami schwer verletzt. Ich war mit meinen Kindern viel am Meer, auch an der Nordsee mit Ebbe und Flut. Dort kriegt man eine leise Ahnung. Aber dass es möglich ist, dass sich so hohe Wellen auftürmen können, dass man sieht, was da kommt, und sich doch nicht vorstellen kann, was es ist, einfach „antrisch“.Ebner: Ja, die Beerdigung war beeindruckend. Magnago haben die Leute sehr geschätzt. Er war ein integrer Mensch, er lebte für die Politik und hatte nichts anderes als die Politik bis auf die Rebe hinterm Haus in Bozen und sein Ferienhaus in Feldthurns.Ebner: Beeindruckend, dass ein Papst zurücktritt, dass ein Mensch von sich aus sagt, es ist genug. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich war einmal bei einer Audienz am Petersplatz. Ich habe ihn sehr geschätzt.Ebner: Franziskus ist ein typischer Südamerikaner, die haben eine andere Einstellung zum Leben. Ohne unsere Hektik. Die Gelassenheit, die sie haben, ist grenzenlos. Papst Franziskus wirkt nie aufgeregt, ich glaube, der ist es auch nicht.Ebner: Dass Leuten überhaupt eingefallen ist, diesen Mann zu wählen. Unverständlich. Er wirkte oft wie eine Witzfigur. Aber die Amerikaner sind ein eigenes Volk. Und zu Biden: Ich war froh, dass Trump abgewählt wurde, aber dass man für so ein Amt keinen Jüngeren findet, hat mich gewundert. Ein Armutszeugnis.Ebner: Das Ganze hat mich sehr erschreckt. Was mich bedrückt hat, waren die 21 Tage Isolation, als ich im Jänner 2021 erkrankte. Das Essen wurde vor die Tür gestellt. Wie ein Trauma, die Nächte waren furchtbar, weil mich Albträume geplagt haben; teilweise wusste ich nicht, wo ich bin. Aber ich habe alles gut überstanden.Ebner: Weder noch. Ich bin zufrieden, wie es gegangen ist. Ich habe nie gedacht, dass ich 100 werde. Als ich 95 geworden bin, sagte ich, ich habe kein Interesse, 100 zu werden. Und auf einmal ist der Hunderter da.Ebner: Nein, einmal muss auch genug sein (lacht).Ebner: Dass einem die Gesundheit erhalten bleibt und man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.Ebner: Ich brauche noch immer keine, nur etwas lichtempfindlicher sind die Augen geworden.Ebner: Ja. Ich würde meine Kinder nicht mehr so streng erziehen, weil ich heute sehe, dass es lockerer auch geht. Aber das war früher so.Ebner: Dass ich verhältnismäßig gesund bin und dass ich so feine Kinder habe.Ebner: Die Generation meiner Enkel hat von vornherein viel mehr gehabt: Materielles, Schule, Ausbildung, Reisen. Insofern haben sie es viel angenehmer als wir. Sie wurden auch nicht so streng erzogen. Um die Zukunft beneide ich sie nicht. Aber wie unsere Generation ihre Probleme gemeistert hat, bin ich sicher, dass auch die nächste Generation ihre Probleme meistern wird. Mein Ratschlag: Seid zuversichtlich!