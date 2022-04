Martin Perkmann: „Ich wäre gerne bei der Kreuzigung Jesus dabei gewesen“

Martin Perkmann ist Sänger und Musiker aus Leidenschaft. - Foto: © privat

Vor einem Jahr hat Martin Perkmann seine Single „Schöne neue Welt“ veröffentlicht. Im Oktober hat er 5 verloren geglaubte Lieder auf der EP „Lost Songs“ zum Leben erweckt. Mit eigenen Songs erzählt Martin Perkmann Geschichten und vertont die romantischen Momente auf Hochzeiten.Dem Diwan. Das Zentrum unserer Wohnung, aus dem man einmal hineingefallen, oft nur unter größtmöglicher Anstrengung wieder auftaucht.Ich fühle mich noch lange jung genug um immer wieder Neues zu wagen…und zu alt um zu glauben, ich könnte so fette Beats produzieren wie die ganzen so unglaublich talentierten Kids.Für gutes Essen (wobei ich inzwischen weiß, in welchen Lokalen das gute Essen das Geld auch wert ist)Ich hab keine To Do Liste, sondern den Kopf voll mit Ideen, von denen es die besten irgendwann mal raus schaffen. Meine To Do Liste richtet sich dann danach…Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und lege auch wert drauf. Ich bin sehr viel eher zu früh als zu spät, aber das letzte Mal stand ich wegen eines Unfalls vor mir im Stau.Ich würde mir gerne sehr viel leichter Namen und Gesichter merken und die Namen dann auch den richtigen Gesichtern zuweisen. Ich bin darin total schlecht und man möchte nicht meinen, wie oft Einen das in Verlegenheit bringen kann.Über die ausgelassen witzigen Sprüche meiner Jungs.Wenn jemand keine konträren Meinungen zulässt…oder noch schlimmer…wenn jemand meint, er müsse mit seiner Meinung seine Umwelt missionieren.Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon!Als ich mich in der Volksschule auf die Schulbank gestellt habe um meinen damaligen Helden David Hasselhoff zu imitieren. Das war meine erste Bühne und das war irgendwie cool.Als ich einem nahestehenden Menschen beim Sterben zusehen musste.Mit meinem zukünftigen Ich.Dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Träume zu verwirklichen…egal wie groß und wie klein die auch immer sein mögen.Auf meine Familie…nicht für eine Sekunde.Momente - die Geburt unserer beiden Jungs.Irgendwann als alter Mann gemeinsam mit meiner alten Frau und unseren Kindern und Enkelkindern sagen zu können: Ich würde Alles genauso noch einmal machen.Der Abend vor 23 Jahren, an dem ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. So viele Momente von diesem Tag sehe ich auch ein halbes Leben später noch direkt vor mir.Ich möchte gerne vergessen, dass man für alles immer einen Grund haben muss…manchmal vergessen Nachzudenken bevor man etwas einfach macht (Am Ende waren die Entscheidungen aus dem Bauch heraus meistens die besten).In der Vorweihnachtszeit kommen bei uns verdächtig viele Pakete zu Hause an. Ich behauptete dann jedes Mal, dass der Bote die Pakete für den Nachbarn abgegeben hat. Ich glaube, der Nachbar hat dann eine besondere Connection zum Christkindl.Bei der Kreuzigung von Jesus. …dann könnte ich heute entweder mit vielen Mythen aufräumen oder die halbe Welt in ihrer Faszination bekräftigen.