„Martins Sonn(der)tag“: Geht in unseren Kirchen das Licht aus?

Wie Zukunft sieht er für die Kirche? Alois (Vijo) Pitscheider wird in wenigen Wochen 80 Jahre alt, er hat die Verantwortung für 4 Pfarreien in Gröden. Im September gibt der Gadertaler Geistliche diese Aufgabe ab. Was dann? - Foto: © ler