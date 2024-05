„Martins Sonn(der)tag“: Kommt Maria ab und zu vom Himmel auf unsere Erde?

Jedes Jahr pilgern Millionen Menschen zu kirchlich anerkannten Wallfahrtsorten wie Lourdes in Frankreich und Fatima in Portugal. Mit Spannung wird erwartet, was der Vatikan zu den angeblichen Marienerscheinungen in Medjugorje in Bosnien-Herzegowina sagt. Christoph Amor hat dazu aktuelle Informationen.Hier geht es zum Podcast Mehr von Christoph Amor gibt es im Podcast zur Frage: Hilft beten?Kritik, Lob, Anregungen, Fragen? Schreiben Sie mir! [email protected]