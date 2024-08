„Martins Sonn(der)tag“: Wie das neue Leben auf Säben aussieht

Nach fast 350 Jahren mussten die Benediktinerinnen im November 2021 das Kloster auf Säben auflassen. Auf Einladung von Bischof Ivo Muser führen Zisterzienser des Stifts Heiligenkreuz die klösterliche Tradition auf dem Heiligen Berg Tirols weiter. Vorerst kommt aber P. Kosmas allein. Wie wird sein Alltag dort oben aussehen? Was erwartet die Pilger und andere Besucher?Eine Vorbemerkung: P. Kosmas arbeitet noch in einer Pfarrei in Niederösterreich. Das Gespräch mit ihm wurde über Telefon geführt. Wir bitten daher, die verminderte Tonqualität zu entschuldigen.Hier geht es zum Podcast mit P. Kosmas:Hat Ihnen der Podcast gefallen? Was könnte besser werden? Haben Sie eine Idee? Schreiben Sie mir: [email protected]