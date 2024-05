„Martins Sonn(der)tag“: Wie wir die Zeit einer Krankheit besser überstehen

Am 19. Mai feiert die Kirche das Fest Pfingsten . Im Mittelpunkt steht dabei die Freude darüber, dass der unsichtbare und oft scheinbar abwesende Gott in dieser Welt wirkt und zum Guten bewegt; diese Erfahrungsweise Gottes wird als Heiliger Geist beschrieben. Zu den Geschenken des Geistes gehört die Gabe der Heilung. Was versteht die Krankenhausseelsorgerin darunter?Hier geht es zum Podcast Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Hat Sie etwas gestört? Haben Sie Ideen für einen Podcast ? Möchten Sie selbst einmal zu Gast sein? Schreiben sie mir: [email protected]