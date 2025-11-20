De Rachewiltz, die auf der Brunnenburg in Dorf Tirol lebt, ist die erste Frau in der langen Geschichte der Passerstadt, der die höchste Auszeichnung zuteil geworden ist. <BR \/><BR \/>„Mary de Rachewiltz ist eine besondere Frau, die ihr Leben der Literatur und Kultur gewidmet hat. Auf der Brunnenburg hat sie einen Ort zum Lernen und Wirken für junge Studierende und Künstler und Künstlerinnen geschaffen, die bis heute dort tätig sind. Als Kulturbotschafterin zwischen amerikanischer und Südtiroler Kultur hat sie sich durch Vorträge, Veröffentlichungen und ihr jahrzehntelanges Engagement einen Namen gemacht“, würdigte Bürgermeisterin Zeller die neue Ehrenbürgerin im vergangenen September.<BR \/><BR \/>Die „Dolomiten“ werden in ihrer Freitagausgabe ausführlich über die Verleihungsfeier berichten.