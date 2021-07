Matt Damons Tochter will nicht „Good Will Hunting“ sehen

„Sie will keinen meiner Filme sehen, von denen sie denkt, dass sie gut sein könnten“, sagte der 50-Jährige in einem Interview bei „CBS Sunday Morning“.Den Film „Good Will Hunting“, für dessen Drehbuch Damon 1998 gemeinsam mit Ben Affleck einen Oscar gewonnen hatte, weigere sich der Teenager daher anzusehen, so Damon.Dafür ziehe das Mädchen ihn gerne für andere Filme auf, erklärte Damon.

apa