Matthias Schoenerts ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Der belgische Schauspieler kommt in der kommenden Woche groß ins Fernsehen – in dem Krimi „Rasende Herzen – Racer and the Jailbird“. Daher haben wir den Matthias Schoenerts zum „Star der Woche“ des neuen „Dolomiten-Magazins“ gemacht. Außerdem geben die Gärten von Schloss Trauttmansdorff einen Einblick in die Frühlingspracht.