Max Giesinger kocht mehr schlecht als recht

In der Corona-Krise habe er endlich seine Küche kennengelernt. „Ich war noch nie in meinem Leben so oft in der Küche wie die letzten 7 Tage“, sagte der Singer-Songwriter in dem über Skype geführten Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ bei Barbara Schöneberger, der am Samstag auf barba radio ausgestrahlt wird.„Ich habe sonst nie etwas eingekauft und war immer der Typ, der nach draußen gegangen ist. Jetzt habe ich aber wirklich eingekauft und mich sieben Tage von meinem eigenen gekochten Zeug ernährt.“ Das gehe jedoch nicht immer gut: „Ich habe seit zwei Jahren nicht mehr so schlecht gegessen wie bei mir hier zu Hause.“

dpa