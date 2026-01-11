<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Ja, Meerschweinchen halten beim Hochnehmen manchmal still, schließen die Augen und schmiegen sich sogar scheinbar an einen an. Doch dieses Verhalten hat nichts damit zu tun, dass sie Körperkontakt mögen. Kuscheln gehört nicht zu ihrem natürlichen Verhalten. Sie suchen keinen Körperkontakt zu ihren Artgenossen – auch wenn sie in einem ausreichend großen Gehege gehalten werden. Sie betreiben auch keine gegenseitige Fellpflege. <BR \/><BR \/>Der Grund dafür liegt in ihrer Natur: Meerschweinchen sind Fluchttiere. Kommt etwas Großes von oben auf sie zu, reagieren sie instinktiv mit Flucht. Können sie nicht ausweichen, verfallen sie oft in eine Schockstarre – sie sitzen dann reglos da. Dass ein Meerschweinchen beim Hochnehmen ruhig bleibt, bedeutet also nicht, dass es das angenehm findet. <BR \/><BR \/>Manche Tiere „ergeben“ sich mit der Zeit, weil sie lernen, dass sie ohnehin nicht entkommen können. Besonders Kinder können diese Signale schwer einschätzen. Deshalb ist es wichtig, ihnen früh zu erklären, dass ein Meerschweinchen ein Lebewesen ist und kein Kuscheltier.<BR \/><BR \/>Auch die Laute dieser sensiblen Tiere werden oft missverstanden: Ein leises Gurren, das an das Schnurren einer Katze erinnert, ist kein Zeichen von Wohlbefinden. Dieses sogenannte Brommseln hört man eher, wenn ein Tier unsicher ist, Streit entsteht, ein Artgenosse zu aufdringlich wird oder ein Meerschweinchen sein Gegenüber beruhigen möchte. Entspannte Tiere liegen dagegen ruhig und gelassen, ohne „Beruhigungslaute“.<BR \/><BR \/>Das heißt aber nicht, dass Meerschweinchen nicht gut in eine Familie passen. Kinder können durchaus Verantwortung übernehmen – allerdings nur mit klarer Anleitung und Unterstützung durch die Eltern.<h3>\r\nVerantwortung übernehmen<\/h3>Ab etwa acht Jahren können Kinder gut beim Füttern, Pflegen und Ausmisten helfen. Die Eltern müssen jedoch weiterhin die Hauptverantwortung für die angeschafften Tiere tragen. Zudem ist zu bedenken, dass das Interesse in der Pubertät oft nachlässt und die Pflege dann meist an ihnen hängen bleibt. <BR \/><BR \/>Wichtig ist außerdem, das Gehege nicht im Kinderzimmer aufzustellen. Dort ist es häufig zu laut – Meerschweinchen brauchen regelmäßige Ruhephasen!<BR \/><BR \/>Streicheln und „Kontaktaufnehmen“ sollten immer freiwillig passieren. Am besten setzen sich die Kinder ruhig und mit etwas Futter ins Gehege und warten ab, bis die Tiere von selbst näherkommen. Schon bald werden sie sie aus der Hand füttern können und Vertrauen aufbauen. <BR \/><BR \/>Kinder können auch artgerecht mit Meerschweinchen spielen, ohne sie hochzunehmen. Sie können beispielsweise ein Stück Gurke oder Karotte an einer Schnur befestigen und sie so ein wenig „zähmen“.<BR \/><BR \/> Die Kinder selbst können zum Klettergerüst werden, wenn sie sich ins Gehege setzen und Leckerlis auf den Oberschenkeln platzieren. Die Tiere müssen aber auch da immer selbst entscheiden dürfen, ob sie Kontakt möchten. Zeigen sie, dass sie genug haben, muss das unbedingt respektiert werden.