Meryl Streep ist der Star der neuen TV-Woche

Die Hollywood-Diva Meryl Streep kommt in der kommenden Woche groß ins Fernsehen – in der Filmbiografie „Florence Foster Jenkins“, die als Free-TV-Premiere ausgestrahlt wird. Darum ist die Schauspielerin der „Star der Woche“ des neuen „Dolomiten-Magazins“, das am Freitag erscheint. Außerdem wird dort ein runder Geburtstag gefeiert: die neue Therme Meran wird 15.