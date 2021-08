Michael Bublé gratuliert seinem Sohn: „Heute wird mein Held 8!“

„Heute wird mein Held 8! Ich habe nie jemanden getroffen, der so mutig ist“, schrieb der 45-Jährige auf Instagram.2016 war bei Bublés damals 3-jährigem Sohn Noah Krebs diagnostiziert worden. Er habe nie jemanden gekannt, der so gutherzig wie sein Sohn sei, schrieb Bublé weiter.„Ich werde niemals wirklich ausdrücken können, wie stolz ich bin oder wie stark und umfassend die Liebe von Mommy und mir für dich ist.“Daneben postete der Jazzsänger ein offenbar altes Foto, auf dem er mit einem kleinen Jungen in der Badewanne sitzt, und ein zweites, auf dem ein deutlich älterer Junge auf seinem Schoß sitzt und ihn umarmt.Der Sänger und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, haben noch einen 6 Jahre alten Sohn und eine 3-jährige Tochter.

apa