<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Seit über zwei Jahren sind die Ultnerin und der Barbianer unzertrennlich. Kennengelernt hatten sich die beiden auf ungewöhnlich-semi-romantische Weise – und zwar über eine Anfrage. „2023 hat mich Aari angeschrieben und gefragt, ob ich in seinem neuen Musikvideo ‚Du verschwendest mich‘ seine Ex-Freundin spielen möchte“, erzählt „Zett“-Miss Südtirol 2019, Felicia Gamper, lachend. <BR \/><BR \/>Dieser Song ist Teil des vierten Stu<?TrVer>\r\ndioalbums der Barbianer Deutschrock- und Metal-Band „Stunde Null“ und erzählt die Geschichte eines Liebespaares, das sich kürzlich getrennt hat. Doch zum Glück ist das alles „nur “ Fiktion. Denn hinter den Kulissen flogen keineswegs die Fetzen. Im Gegenteil. Die Chemie zwischen den beiden stimmte auf Anhieb. „Wir haben uns unglaublich gut verstanden und anschließend an den Dreh regelmäßig telefoniert – manchmal sogar bis in die Morgenstunden hinein“, verrät die schöne Ultnerin.<BR \/><BR \/><h3>\r\nFür die Liebe Ulten verlassen<\/h3>Mittlerweile leben Felicia und Aa<?TrVer>\r\nron in Barbian. „Ich habe für Aaron meinen Job bei einem Südtiroler Juwelier hingeschmissen und Ulten verlassen. Das war am Anfang hart, aber jetzt bin ich sehr happy hier“, bereut Felicia Gamper keine Sekunde, dass sie für die Liebe einen kompletten Neustart hingelegt hat. Und es hat sich gelohnt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328460_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf Aarons Rückhalt kann sie sich nämlich in jeder Lebenslage blind verlassen – und auch der Spaß kommt bei den beiden nicht zu kurz. „Wir harmonieren gut, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben“, schwärmt die Miss: „Wir lieben dieselbe Musik, teilen die Leidenschaft fürs Motorradfahren und spornen uns gegenseitig beim Sport an. Und das Schönste ist: Wir sind beide absolute Genießer und lieben es, gemeinsam zu kochen und gut zu essen.“ <BR \/><BR \/><h3>\r\n„Dachte an einen Scherz“<\/h3>Am 30. April wurde ihre Liebe schließlich mit der Frage aller Fragen besiegelt, ganz unaufgeregt und intim bei einem gemütlichen Feierabendbier auf der heimischen Terrasse. Der Antrag selbst hielt allerdings eine emotionale Achterbahnfahrt bereit: Aaron ging in die Knie und band sich zunächst „nur“ ganz entspannt die Schuhe zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328463_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Da er in der  Vergangenheit schon öfter so scherzhafte Andeutungen gemacht hatte, glaubte ich auch diesmal an einen Scherz“, muss Felicia rückblickend über sich selbst schmunzeln. Doch dann wurde es ernst. Aaron stand erneut auf, gestand „seiner Feli“ seine Liebe, fiel auf die Knie, zückte den Ring und fragte: „Willst du meine Frau werden?“ Und natürlich antwortete eine völlig verdutzte und zugleich überglückliche Felicia: „Ja, ich will!“ <BR \/><BR \/>Standesamtlich geheiratet wird übrigens noch in diesem Herbst, während die große Feier für 2028 angesetzt ist. Die beiden möchten nichts überstürzen, da in nächster Zeit ein großer Wohnungsumzug ansteht. Für die kommenden Monate gilt daher die Devise: Eines nach dem anderen.