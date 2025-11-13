<BR \/><BR \/><BR \/>Daran beteiligt haben sich etwa Spitzenkoch Herbert Hintner, Schauspielerin Gerti Drassl, Sänger Michael Aster, Landesgeologe Volkmar Mair, die Naturbahnrodlerin Evelin Lanthaler, die ehemaligen Skirennfahrerinnen Denise Karbon und Manuela Mölgg, Schauspieler Lukas Lobis, Alpinist Simon Gietl, Sängerin Tracy Merano, Köchin Tina Marcelli sowie Toni und Gabi Pizzecco, Gründer des Vereins „Südtiroler Ärzte für die Welt“. <BR \/><BR \/>Die Fotografen Gregor Khuen Belasi, Patrick Seeber, Daniel Hug und Alex Rieper haben mit ihren Fotos maßgeblich zum Gelingen dieses Projektes beigetragen. <h3>\r\n„Il sorriso – das Lächeln“ betreut 120 Mitgliederfamilien <\/h3>\r\nDer Erlös aus der Kalenderaktion komme dem Verein zugute, mit dem Spendengeld werden wichtige Projekte unterstützt – so etwa Musik- und Reittherapien, Skikurse oder Kurse zur Förderung der Selbstständigkeit der Vereinsmitglieder. Besagter Verein wurde im Jahr 2004 von einer Elterngruppe gegründet, heute betreut er 120 Mitgliederfamilien in ganz Südtirol und im Trentino.<BR \/>Infos zum Erhalt des Kalenders und zur Tätigkeit im Internet unter <a href="www.ilsorriso.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.ilsorriso.bz.it<\/a>.