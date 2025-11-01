Wer Günther Schweigl kennt, hätte niemals gedacht, dass der ehemalige Sanitäter – jemand, der mit dem Tod stets zu kämpfen hatte und dafür sogar therapeutische Hilfe benötigte – einmal als Bestatter tätig sein würde. Doch seit mehr als einem Jahr leitet er in Sterzing sein Bestattungsunternehmen „anima mea“ und begleitet Menschen auf ih<?TrVer>\r\nrem letzten irdischen Weg sowie ihre Angehörigen durch die schwere Zeit des Abschieds. <BR \/><BR \/>Der Weg dorthin war für den Lananer alles andere als gewöhnlich. Günther Schweigl zeigt, wie persönliche Verluste und eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit jemanden zu einer neuen Bestimmung führen können. Im exklusiven STOL-Video erzählt er darüber.