Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Nach der etwas längeren Tour auf die Laugenspitze am vergangenen Wochenende schlage ich hier nun die relativ kurze Besteigung des Weißhorns zwischen Unterland und Eggental vor. <BR \/><BR \/>Zur Unterscheidung vom Sarntaler Weißhorn wird dieses auch Aldeiner Weißhorn genannt und bildet zusammen mit dem Schwarzhorn und dem Zanggen ein markantes Dreigestirn im Bereich der Kammsenken Jochgrimm und Lavazé. <BR \/><BR \/>Im Gegensatz zu den genannten anderen beiden Bergen, die aus dunklerem Porphyrgestein aufgebaut sind, wird das Weißhorn im oberen Teil aus dem nahezu weißen Sarl- oder Contrindolomit aufgebaut. Es zeigt sich nach Nordwesten und Norden hin als spitz in den Himmel ragendes Horn, während es auf der Ost- und Südseite einen wesentlich zahmeren Anblick bietet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364478_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf dieser Seite – nämlich vom Jochgrimm aus – erfolgt denn auch unser Aufstieg auf unschwieriger, markierter Route. Das heißt, dass wir zunächst vom untersten Eisacktal durch das Eggental zum Lavazé-Joch und weiter bis zum besagten Jochgrimm fahren, dem sagenumwobenen Wiesensattel zwischen Weiß- und Schwarzhorn. Gastbetriebe, Parkplätze und eine kleine, 1911 errichtete Maria-Schnee-Kapelle prägen das Bild des Joches, wo schon vor über 7.000 Jahren mittelsteinzeitliche Jäger ihre Spuren in Form kleiner Feuersteinartefakte hinterlassen haben.<BR \/><BR \/>Vom Joch führt der Weg durch Grashänge und Latschen problemlos bergan zu den unschwierig ersteigbaren Gipfelfelsen, und bereits nach kaum anderthalbstündigem Aufstieg stehen wir beim Gipfelkreuz. Hier beeindruckt der atemberaubende Tiefblick in den berühmten Canyon des Bletterbaches ebenso wie ein geradezu grenzenloses Panorama. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364481_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76484999_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Um die Besteigung zu einer hübschen Rundwanderung zu gestalten, steigen wir vom Gipfel auf markierten Pfaden westseitig zu der noch bis in den November hinein bewirtschafteten Gurndinalm ab und kehren von dort in kurzem Spaziergang wieder zum Jochgrimm zurück. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364484_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt durch das Eggental zum Lavazé-Joch und weiter zum Jochgrimm (1.989 m; Gastbetriebe, große Parkplätze). Von da stets der Beschilderung „Weißhorn“ folgend auf markiertem Fußweg durch Grashänge, Latschenbestände und zuletzt kurz in der Felszone mittelsteil und unschwierig hinauf zum Gipfel (2.317 m; ab Jochgrimm 1 – 1 1\/2 Std.). – Abstieg: Vom Gipfelkreuz ganz kurz über die Aufstiegsroute hinab zu Wegteilung, nun rechts dem Wegweiser „Radein-Zirmersteig“ und der Markierung W bzw. 12 W folgend auf markiertem Steig kurz in den Felsen und dann am Rand der Bletterbachschlucht hinunter bis zu einer Rastbank, hier links ab und dem Wegweiser „Gurndinalm – Höhenweg“ (Markierung H) folgend hinüber zu dieser Alm (1.952 m, der Gastbetrieb ist bis 10. November geöffnet; ab Gipfel knapp 1 Std.). Schließlich auf dem breiten Fahrweg in 15 Minuten nahezu eben zurück nach Jochgrimm (ab Gipfel knapp 2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 365 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 1\/2 – 3 Std.<BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Unschwierige Gipfelrundtour, die in der Felsregion allerdings erhöhte Vorsicht erfordert. Auch festes Schuhwerk ist wichtig. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 74 (Südtirols Süden) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 029 (Schlern – Rosengarten – Latemar – Regglberg)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>