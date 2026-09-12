Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Bei Toblach mündet von Norden her das Silvestertal in das Haupttal. In seinem unteren Teil liegt das Dorf Wahlen, ein Stück höher liegen die sonnigen Weiler Frondeigen und Kandellen, und nordöstlich darüber erhebt sich im Kamm zwischen dem Pustertal und dem osttirolischen Villgratental das beherrschende Pfannhorn als frei aufragender, begraster Berg, der zur Unterscheidung von dem weiter nordwestlich befindlichen Deferegger Pfannhorn auch Toblacher Pfannhorn bezeichnet wird. <BR \/><BR \/>Die breite, stark eingebuchtete Südflanke des Berges wird von steilen Kämmen umrahmt und von Gräben und Bächen durchzogen, die in das darunter eingeschnittene Pfanntal münden.<BR \/><BR \/> In dieser Einbuchtung haben wir jene „Pfanne“ vor uns, nach welcher der Berg benannt ist und wie solche auch aus anderen Gebieten bekannt sind – beispielsweise die Geländebucht „in der Pfanne“ unter dem erwähnten Deferegger Pfannhorn, weitere solche in den Pfunderer Bergen, im Sarntal oder in den nördlichen Stubaier Alpen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Am Kammrücken, der das steile Becken westseitig begrenzt, steht in 2.340 Meter Höhe die bereits vor 130 Jahren erbaute Bonner Hütte, bekannt für ihren einmaligen Dolomitenblick, aber auch beliebt als Rastpunkt am Weg zum oder vom Gipfel des Pfannhorns und darüber hinaus ein wichtiger Stützpunkt im Bereich des Bonner bzw. Toblacher Höhenweges. <BR \/><BR \/> Haben wir, vom genannten Weiler Kandellen ausgehend, nach etwa zweieinhalbstündiger Wanderung auf guten Wegen die Schutzhütte erreicht, liegt nur noch ein Aufstieg von gut 300 Metern vor uns, wobei der markierte Weg über problemlos begehbares Gras- und Zwergstrauchgelände führt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358634_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76284579_listbox" \/><BR \/><BR \/>Und am Gipfel gesellen sich dem erwähnten Dolomitenblick eine umfassende Schau bis zu den Gletscherbergen der Rieserfernergruppe, Zillertaler Alpen und Hohen Tauern sowie der Blick über die Berge Osttirols hinzu.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Toblach nordwärts durch das Silvestertal zur Straßengabel und hinauf zum Weiler Kandellen (1.580 m; unweit des Seiterhofs Parkmöglichkeit). Von da auf schmaler Straße zum Wald, stets der Markierung 25 folgend auf dem anfangs noch geteerten, bald aber ungeteerten Güterweg hinein ins Golfental, dann durch den Wald in Serpentinen hinauf zur Baumgrenze und zuletzt über freie Grashänge empor zur Bonner Hütte (2.340 m; geöffnet bis 11. Oktober; ab Kandellen knapp 2 1\/2 Std.). Von dort schließlich über den begrasten Bergrücken auf Steig 25 in knapp 1 Std. mittelsteil hinauf zum Gipfelkreuz (2.663 m, ab Kandellen 3 1\/2 Std.). – Abstieg: Über die beschriebene Aufstiegsroute (2 1\/2 Std.; Varianten und Alternativen mögen der Karte entnommen werden).<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 1.083 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 6 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Leichte Bergtour, die allerdings eine gewisse Gehtüchtigkeit verlangt. Sich vor Antritt der Tour wie immer nach den augenblicklichen Gegebenheiten erkundigen!<BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 57 (Bruneck – Toblach) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 032 (Antholz – Gsies) <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>