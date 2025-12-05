Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Wo die Talfer aus der Sarner Schlucht kommend die Bozner Weitung erreicht, steigen westseitig ausgedehnte Weinberge an. Mittendrin stehen weithin sichtbar das Kirchlein St. Georgen am Kofel und das Kirchlein St. Jakob am Sand, und etwas weiter rechts erhebt sich über dem Schlosshof mit seiner bekannten Gastwirtschaft die mächtige Burgruine Rafenstein. <BR \/><BR \/>In dieses Gebiet führt uns die diesmalige Rundwanderung, wobei wir, ausgehend von den Parkplätzen bei der Talstation der Jenesier Seilbahn unweit der St.-Anton-Brücke, zuerst hinüberqueren zum historischen Bauensemble mit dem Ansitz Troyenstein, der an der Stelle der einstigen Burg gleichen Namens liegt, zusammen mit dem Gscheibten Turm – er ist der Bergfried der genannten einstigen Burg – und der St.-Oswald-Kapelle. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246368_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von da folgen wir der früheren Hauptzufahrt nach Jenesien, die sich seit dem Bau der neuen Straße gut zum Wandern eignet, in gemütlichem Anstieg bergan bis zum gotischen, in seinen Ursprüngen aber romanischen, bereits 1165 urkundlich erwähnten Kirchlein St. Georg. Dieses krönt mit seinem hohen, gemauerten Spitzturm eine Felskuppe aus rostrotem Porphyr, und zwar an der Stelle eines durch Keramikfragmente nachgewiesenen Urzeitplatzes aus der Bronzezeit. <BR \/><BR \/>Hier in St. Georgen verlassen wir die alte Straße nach Jenesien und wandern in schöner Hangquerung hinüber zur mächtigen Schlossruine Rafenstein, die im Volksmund auch als Sarner Schloss bekannt ist, weil sie über der Sarntalmündung liegt, wobei ein „richtiges“ Sarner Schloss natürlich nur die Burg Reinegg bei Sarnthein ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246371_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-72567481_listbox" \/><BR \/><BR \/>Die mächtige Anlage scheint aus der Ferne gesehen ein gut erhaltenes Schloss zu sein, sie ist aber dennoch nur als Ruine erhalten geblieben. Doch schon das Äußere des Bauwerks beeindruckt durch seine Größe und freie Lage. Das Innere birgt keine besonderen Sehenswürdigkeiten und ist auch nicht allgemein zugänglich, doch dafür bietet der unmittelbar darunter befindliche, ansitzartige Schlosshof auch jetzt im Dezember Einkehrmöglichkeit in sonniger und aussichtsreicher Lage. <BR \/><BR \/>Und mit dem Abstieg über das steile Rafensteiner Sträßchen beenden wir schließlich unsere nicht zu lange, auch jetzt noch durchaus herbstliche Rundwanderung auf der Sonnenseite von Bozen.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246374_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Von der Talstation der Jenesier Seilbahn am Eingang ins Sarntal bei Bozen (ca. 295 m; mit Bus erreichbar, gebührenpflichtige Parkplätze, unweit davon die St.-Anton-Brücke über die Talfer) auf schmalem Sträßchen etwas oberhalb der Talstraße zwischen Häusern den Hang südwestwärts querend in ca. 10 Min. zum Bereich des auffallenden Gscheibten Turmes, von dort auf der alten Jenesier Zufahrtsstraße der Markierung 1 folgend großteils durch Buschhänge mäßig ansteigend nordwestwärts hinauf nach St. Georgen (ca. 600 m; knapp 1 Std.) und dort bis zur rechts abzweigenden Markierung 1 A (Wegweiser). Nun dieser folgend größerenteils auf Hofzufahrten, teilweise auch auf einem Altweg weitgehend eben durch die Hänge und an Höfen vorbei nordostwärts hinüber zur Burg Rafenstein bzw. zum Gasthaus Schloss Rafenstein am Fuß der gleichnamigen Burg (670 m; Mittwoch und Donnerstag ist Ruhetag; ab Ausgangspunkt gut 1 1\/2 Std.). – Schließlich über die schmale und steile Zufahrtsstraße (Markierung 2) hinunter zum Ausgangspunkt (ab Rafenstein 3\/4 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> ca. 370 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 1\/2 Std. <BR \/><BR \/><b><?SchriftWeite SchriftWeite="97ru">\r\nOrientierung und Schwierigkeit:<?_SchriftWeite>\r\n<\/b> Für Gehgewohnte problemlos, die Wege markiert und beschildert. Der Abstieg allerdings ziemlich steil. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 54 (Bozen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 034 (Bozen – Ritten) <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>