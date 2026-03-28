Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Zwar befindet sich der Kalterer See zusammen mit dem gleichnamigen Gemeindegebiet im sogenannten Überetsch, sein Wasserspiegel liegt aber nicht über der Etsch, sondern sogar geringfügig tiefer. Und die Grenzen zu den Gemeinden des Südtiroler Unterlandes verlaufen nicht weit vom See entfernt. <BR \/><BR \/>So blicken wir einerseits hinauf zum Dorf Kaltern mit seinem unübersehbaren gotischen Pfarrturm, andererseits aber auch zur Leuchtenburg im Gebiet der Gemeinde Pfatten, und genauso liegen Tramin und Kurtatsch mit dem darüber aufragenden Roen im Blickfeld.<BR \/><BR \/> Ausgedehnte Obstanlagen, Weingärten, aber auch Laub- und Nadelwälder und darüber verschiedene Berge – wir erkennen in der Ferne sogar den Ifinger bei Meran und das Aldeiner Schwarzhorn – bilden die nähere und weitere Landschaft um uns herum.<BR \/><BR \/>Mit beachtlicher Tiefe kann der See nicht aufwarten, sie beträgt nämlich nur etliche Meter. Dafür ist er aber mit einer Ausdehnung von etwa 2.000 mal 1.000 Metern der weitaus größte Südtiroler Natursee. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293711_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und was schließlich für uns auch sonst noch wichtig ist: Eine einheitlich markierte, als Naturerlebnisweg gestaltete Wanderroute umrundet das ausgedehnte Seegebiet. <BR \/><BR \/>Da die größtenteils in Privatbesitz stehenden Uferbereiche des Sees nicht allgemein zugänglich sind, umrundet die Wanderroute das Gebiet in einem weit ausholenden Bogen, der nur am Ausgangspunkt im Norden und am Südrand die Wasserfläche unmittelbar berührt. <BR \/><BR \/>Von der Nordwestecke des Sees wandern wir südwärts, vorbei an Weinbergen und Obstgärten und vorbei am barocken Kirchlein St. Josef am See. Im Südbereich des Gewässers, der von einer unter Naturschutz gestellten Schilf- und Aulandschaft geprägt wird, lädt ein Hochstand zum Beobachten der vor allem aus verschiedenen Vogelarten bestehenden Fauna ein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293714_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-74104063_listbox" \/><BR \/><BR \/>Und zuletzt nimmt uns ein hübscher Fußpfad auf, der auf der Ostseite des Sees die von artenreichen Gehölzen geprägten Porphyrhänge durchquert, bevor wir das Nordende des Sees erreichen und bald darauf unsere dreistündige Rundwanderung beenden. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1293717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wegverlauf:<\/b> Von den Gastbetrieben und Parkplätzen an der Nordwestecke des Sees (216 m, 3 km südlich von Kaltern, von dort aus auch zu Fuß in einstündigem Abstieg abseits der Straßen erreichbar) stets der Markierung 3 und der Beschilderung „Seerundwanderung“ folgend teils auf asphaltierter Straße, teils auf naturbelassenen Fahrwegen auf der Westseite des Sees südwärts zum Weiler und Kirchlein St. Josef am See. Von da nach Überquerung und kurzer Verfolgung der Autostraße auf altem Flurweg weiter bis zum südwestlichen Eckbereich des Sees. Nun links abdrehend auf asphaltiertem Flurweg am Südrand der Aulandschaft zu einem Beobachtungshochstand und auf Bohlenwandersteg durch Gebüsch und Schilf hinüber zur Südostecke des Sees. Nun wieder links abdrehend auf Fußweg zuerst neben der Uferstraße und dann höher oben in hübscher Höhenwanderung die Buschhänge durchquerend nordwärts, schließlich auf Häuserzufahrt links hinab zum Nordbereich des Sees und zurück zum Ausgangspunkt.<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> gering<BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 3 Std. <BR \/><BR \/>Orientierung und Schwierigkeit: In jeder Hinsicht leicht und problemlos. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten:<\/b> 1:50.000: Kompass, Blatt 54 (Bozen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 049 (Südtiroler Weinstraße)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>