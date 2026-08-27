Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Dieser ausgeprägte Berg ist einer der Hauptgipfel im mittleren Sarntaler Ostkamm, und in der engeren Umgebung ist er der höchste. Daher bietet das Schrotthorn eine hervorragende Rundsicht und vor allem eine prächtige Schau zu den Dolomiten jenseits des Eisacktales. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bricht die Ostflanke des Berges steil und felsig gegen das Schalderer Tal ab, so zeigt sich der Berg zum Durnholzer Tal hin, also gegen Westen, bedeutend weniger steil. Und er bildet hier zusammen mit der etwas niedrigeren Leierspitze einen zweigipfligen Bergaufbau. <BR \/><BR \/> Der Anstieg ist auf der Durnholzer Seite etwas kürzer und vor allem weniger anstrengend als von Schalders herauf. Außerdem liegen am Beginn der Tour der stattliche Durnholzer See sowie der nahe gleichnamige Weiler mit seiner freskengeschmückten gotischen Dorfkirche. <BR \/><BR \/>Auf der Ostseite des Sees und damit am eigentlichen Aufstieg in Richtung Schrotthorn kommen wir unter anderem am Bachmannhof sowie an den Höfen Öberst und Inderst vorbei, die sich rühmen dürfen, die höchstgelegenen Bauernhöfe des gesamten Sarntales zu sein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352340_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76103573_listbox" \/><BR \/><BR \/>Trotz dieser Höhe von 1.763 Metern ist ihre Lage zwar steil, aber durchaus freundlich, und dasselbe gilt für die Alm- und Berghänge, die unser Weg im weiteren Verlauf durchquert. <BR \/><BR \/> Bei diesem Anstieg handelt es sich um eine uralte Verbindung zwischen dem Sarntal und dem Eisacktal. In Teilen ist der Weg geradezu als bequem zu bezeichnen, und auch der markierte Schlussanstieg von der Schalderer Scharte über den Südhang weist keinerlei Schwierigkeiten auf. <BR \/><BR \/>So ist das Schrotthorn mit der zu bewältigenden Höhenleistung von gut 1.000 Metern ein Gipfel, den sich jeder gehgewohnte Bergwanderer zutrauen darf. <BR \/><BR \/>Und wer – wie hier vorgeschlagen – die Besteigung mit einer kleinen markierten Gratüberschreitung verbinden möchte, kann den Abstieg über die Leierspitze nehmen, um bei der Feldwiesalm wieder den Aufstiegsweg zu betreten und über ihn nach Durnholz zurückzukehren. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1352343_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Astfeld im Sarntal durch das Durnholzer Tal bis zum Parkplatz unterhalb von Durnholz (1.540 m). Nun zu Fuß zum nahen Durnholzer See, auf der Uferstraße zu seiner Nordecke, rechts zum Beginn des Weges 5, auf diesem am Wiesenhang hinauf zu Höfestraße und auf dieser kurz zum Bachmannhof. Unmittelbar danach links ab, auf Weg 5 teils ansteigend, teils eben und vorbei an der Feldwiesalm, hinein zur Abzweigung des Steiges 4 und auf diesem hinauf zur Schalderer Scharte (2.329 m). Schließlich, weiterhin auf Steig 4, nordwärts in <DreiViertel><\/DreiViertel> Std. empor zum Gipfel (2.590 m; ab Durnholz 3 <EinHalb><\/EinHalb> Std.). – Empfohlener Abstieg: Vom Gipfel nordwärts über den Grat (markiert) problemlos zur Leierspitze (2.542 m), hinab zur Pfannscharte (2.381 m), links weiter der Markierung folgend hinunter zur Feldwiesalm und auf Weg 5 wie im Aufstieg zurück nach Durnholz (ab Schrotthorn 2 <EinHalb><\/EinHalb> Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 1.050 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 6 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Für berg- und gehgewohnte Wanderer unschwierig. Sich vor Antritt der Tour aber trotzdem wie immer nach den aktuellen Verhältnissen erkundigen! <BR \/><BR \/><?Schrift SchriftWeite="96ru">\r\n<b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 56 (Brixen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 040 (Sarntaler Alpen)<?_Schrift>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>