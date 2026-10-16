Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Sollte gutes Bergwetter herrschen, bietet sich der immerhin gut 2.900 Meter hohe Piz Duleda durchaus auch Mitte Oktober noch als Tourenziel an, zumal sich auch der zu bewältigende Höhenunterschied trotz der beachtlichen Höhe des Berges in Grenzen hält. <BR \/><BR \/> Hinsichtlich seiner Form nimmt unser Berg einen besonderen Rang ein. Denn von Norden gesehen ragt er als überaus schlanke Felsgestalt mit scharfen Kanten in den Himmel, während auf Grödner Seite einerseits die sehr breite Südwestflanke und andererseits der nur mäßig steile Südrücken mit dem hier empfohlenen Normalweg das Bild bestimmen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373157_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76754028_listbox" \/><BR \/><BR \/> Zunächst schweben wir von St. Christina in Gröden mit der bis zum Beginn des Novembers verkehrenden Umlaufbahn hinauf zur Anhöhe Col Raiser. Von dort queren wir hinüber zu dem 1888 von der Alpenvereinssektion Regensburg erbauten gleichnamigen Schutzhaus. <BR \/><BR \/>Dann geht es hinauf zum Südfuß des Piz Duleda und über ein unschwieriges, mit Halteseilen versehenes Wegstück zur Nivesscharte, die auf kurzem Klettersteig auch von Westen herauf erreichbar ist und eine beliebte Alternative zum Normalweg bildet. Und fast gemächlich erreichen wir schließlich über den breiten Bergrücken den nordseitig überhängenden, mit einem Kreuz geschmückten Gipfel. <BR \/><BR \/>Hier besticht das Panorama einmal durch die Nahbilder, die von den Felsbastionen vor allem der Geislerspitzen gebildet werden, aber auch durch die Schau zu den übrigen Dolomitengruppen sowie durch die Fernsicht zum vergletscherten Alpenhauptkamm im Norden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Für den Abstieg wählen wir bis zur Regensburger Hütte wieder die Aufstiegsroute (sofern nicht der genannte westseitige Nives-Klettersteig gewählt wird). <BR \/><BR \/>Vom Schutzhaus gehen wir aber nicht mehr zum etwas höheren Col Raiser zurück, sondern steigen gleich auf breitem Weg zur Talstation der Bergbahn ab und beenden hier unsere prächtige Dolomitentour. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt durch das Grödner Tal nach St. Christina bzw. zur Talstation der Col-Raiser-Umlaufbahn (1.550 m) und mit dieser hinauf zum Col Raiser (2.106 m, Gastbetriebe; die Bahn verkehrt bis 1. November). Ab jetzt zu Fuß auf Weg 4 ostwärts in 20 Minuten leicht absteigend hinüber zur Regensburger Hütte (2.040 m, geöffnet bis 18. Oktober), von da stets mit Markierung 2 (links abzweigende Steige bleiben unbeachtet) über einen Geröllboden hinein und rechts hinauf zur Sielesscharte (2.505; Furcela Forces de Sieles). Nun mit Markierung 3 B nordseitig am felsigen Grat (stellenweise fixe Seilsicherungen) unschwierig hinauf zur leicht eingesenkten Nivesscharte (Sela Nives, 2.737 m) und über den breiten Rücken problemlos hinauf zum Gipfelkreuz (2.909 m; ab Col Raiser 3 Std.). – Abstieg: Am sichersten wieder über die Aufstiegsroute zur Regensburger Hütte und auf dem breiten Weg 1 talab zur Talstation der Col-Raiser-Bahn (ab Gipfel gut 2 1\/2 Std.).<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 869 m im Aufstieg; 1.359 m im Abstieg<BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 5 – 6 Std. <BR \/><BR \/>\r\n<BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 59 (Sellagruppe) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 05 (Gröden – Seiser Alm)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>