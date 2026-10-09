Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Unter einem „Joch“ versteht man normalerweise einen Kammsattel oder eine Kammsenke – beispielsweise das Stilfser oder das Penser Joch. Doch in Ausnahmefällen führt auch die eine oder andere Erhebung diese Bezeichnung. <BR \/><BR \/>Eine davon ist das Astjoch, ein gedrungener Berg im langen Höhenzug, der sich zwischen dem Lüsner Tal im Süden, dem unteren Pustertal im Norden und dem äußeren Gadertal im Osten erhebt und als Lüsner Kamm bezeichnet wird. <BR \/><BR \/>Der von einem hohen Kreuz gekrönte Gipfel des Astjochs, ein beliebtes Wanderziel, dessen Besteigung sich wegen der einzigartigen Fernsicht gerade auch jetzt im Herbst lohnt, kann auf markierten Routen von mehreren Seiten her unschwierig erreicht werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und auch zu seinem Fuß führen verschiedene Wege, wie beispielsweise der weitgehend ebene Höhenweg vom Parkplatz Zumis am Westende des Lüsner Kammes her. <BR \/><BR \/>Ich schlage hier hingegen den neueren Wanderparkplatz vor, der unweit des Herolhofes oberhalb von Lüsen liegt. Der von dort mäßig ansteigende Zugang ist kürzer und angenehmer zu begehen als der Weg vom genannten Zumis-Parkplatz her. <BR \/><BR \/>Er führt zuerst durch Wald und dann über die weiten Almen zur Starkenfeldhütte und ab dem Moor der Astalm auf gut markiertem Bergweg hinauf zum Gipfel – alles zusammen ein Anstieg von zwei bis zweieinhalb Stunden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370745_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76675762_listbox" \/><BR \/><BR \/>Aufgrund der freien Lage darf unser Berg zu den aussichtsreichsten Gipfeln Südtirols gerechnet werden. Und hinsichtlich seines Namens sei erwähnt, dass er in einer Urkunde des fernen Jahres 1002 als „spiz Eline montis“ bezeichnet wird, nach dem auf der Ostseite gelegenen Bergdorf Ellen. <BR \/><BR \/>Um 1770 und 1840 heißt er hingegen „Asthörnle“, nach der am Fuß gelegenen Astalm, und bisweilen taucht er auch als „Grabnerberg“ oder „Burgstall“ auf. Doch schließlich setzte sich ab ungefähr 1890 allgemein die Bezeichnung „Astjoch“ durch. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370748_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Lüsen über die Höfe von Lüsen-Berg hinauf zum Touristenparkplatz „Herol“ (1.650 m; ab Lüsen 6 km). Von da stets der Markierung 3 und den Wegweisern „Starkenfeld“ bzw. „Astjoch“ folgend teils auf breitem Forstweg, teils auf dem abkürzenden Fußweg durch Wald und Wiesen großteils mäßig ansteigend hinauf zum querenden Almweg 2, auf diesem rechts nahezu eben zu einer Weggabel (links etwas abseits die Rastnerhütte) und geradeaus kurz weiter zur Starkenfeldhütte (1.936 m; bis Allerheiligen geöffnet; ab Parkplatz knapp 1 1\/2 Std.). Nun auf dem breiten Almweg ostwärts zu einer ersten Wegteilung, rechts kurz weiter zur zweiten Abzweigung, auf dem Weg 67 (gut markiert) durch Wald hinauf zur Baumgrenze und kurz am baumfreien Berghang empor zum Gipfelkreuz (2.194 m; ab Starkenfeld 1 Std.). – Abstieg: Am kürzesten über die Aufstiegsroute (ca. 1 1\/2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 544 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 4 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Für gehgewohnte Wanderer leicht und problemlos. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 56 (Brixen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 030 (Brixen – Villnössertal)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>