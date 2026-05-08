Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Unser Weg beginnt in dem bereits um 800 erstmals erwähnten Dorf Trens, das etwas erhöht zwischen Sterzing und Mauls am östlichen Talhang liegt und als Marienwallfahrtsort weithin bekannt ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309833_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der erste Teil der Rundwanderung führt zuerst durch blühende Wiesen und dann durch schöne Nadel- und Mischwälder bis in die Nähe der Burg Sprechenstein, die eine mächtige Felsschulter krönt – dem jenseits der Talsohle auf einem mächtigen Felsenriff thronenden Schloss Reifenstein gerade gegenüber. Manche Sage rankt sich um die Kämpfe der beiden einstigen Burgherren.<BR \/><BR \/>Das Innere von Sprechenstein ist nicht allgemein zugänglich, doch besteht im gegenüberliegenden Restaurant Einkehrmöglichkeit. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309836_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-74645447_listbox" \/><BR \/><BR \/>Und die erhöhte Lage über dem sagenumwobenen Sterzinger Moos, einer ausgedehnten Wiesenfläche in der gleichnamigen Talweitung, bietet einen umfassenden Rundblick auf die umliegenden Höhen und sogar bis hinein zu den Hochgipfeln der Stubaier Alpen im Ridnauntal. <BR \/><BR \/>Die Burg wurde um 1240 von Graf Albert von Tirol erbaut und gehört burgenkundlich zu den interessantesten Anlagen Südtirols, wobei unter anderem der große Abstand zwischen dem Palas mit der Kapelle und dem Bergfried auffällt. Den prägendsten Eindruck aber hinterlässt dieser 24 Meter hohe Bergfried selbst, bei dem es sich um einen der wenigen Rundtürme Tirols handelt. <BR \/><BR \/>Dass er in seinen Ursprüngen kein römischer Wachtturm ist, wie früher vermutet wurde, sondern eben ein hochmittelalterlicher Bergfried, hat die Burgenforschung eindeutig nachgewiesen – was übrigens auch für die übrigen Tiroler Rundtürme gilt, von denen sieben in Südtirol stehen. <BR \/><BR \/>Führte uns der Weg zuerst in leichtem Anstieg und dann in ganz leichtem Abstieg hierher, so sei für die Rückkehr der sogenannte Pilgerweg empfohlen. <BR \/><BR \/>Das heißt, wir steigen zuerst zur Häusergruppe Burgfrieden mit ihrem Gasthof am Bergfuß ab, folgen dann dem zu einem guten Teil abseits der Talstraße verlaufenden, vor Jahren als Besinnungsweg angelegten breiten Weg am Rand der ebenen Talsohle und kehren zuletzt in leichtem Anstieg über die nach Trens führende Straße zum Ausgangspunkt zurück.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309839_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Von Trens (987 m, Parkplätze und Gasthöfe) der Beschilderung „Sprechenstein“ und der Markierung 24 folgend durch Wiesen und an Häusern vorbei zum Wald, dann durch diesen in schöner Höhenwanderung teils leicht ansteigend, teils eben bis zu Wegteilung mit guten Wegweisern (ca. 1.200 m, die Nr. 24 geht rechts weiter) und links in leichtem Abstieg zum Bereich der Burg bzw. des Schlosshofes mit dem Restaurant (1.170 m; in Betrieb von Donnerstag bis Sonntag; ab Trens gut 1 Std.; das Innere der Burg ist nicht zugänglich). – Rückkehr: Dem Wegweiser „Pilgerweg“ folgend südseitig auf schmalem Steig durch Gebüsch (Naturbiotop) hinunter zum Weiler Burgfrieden bzw. zum gleichnamigen Restaurant (939 m), dort über die Straße, auf dem „Pilgerweg“ in ebener Wanderung südwärts und ab der Reiterkapelle mäßig ansteigend zurück nach Trens (ab Sprechenstein knapp 1 1\/2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> ca. 260 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 1\/2 – 3 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Bei etwas Wandererfahrung leicht und problemlos. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 44 (Sterzing) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 038 (Sterzing – Stubaier Alpen)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>