Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Zum Schloss Neuhaus führen zwei Wanderwege, einmal der kürzere Weg von Gais herauf und zum anderen der längere, schöne Waldweg von Uttenheim her, den ich hier als Zugang vorschlage. Wie Gais ist auch Uttenheim ein stattliches Dorf. Der Ansitz Stock und die barocke Pfarrkirche mit ihrem wuchtigen Zwiebelturm prägen das Dorfbild und ebenso die kleine, von einem Felsabsatz herabblickende Burg Uttenheim. <BR \/><BR \/>Unser Weg zum Schloss Neuhaus durchquert einerseits schöne Nadelwälder, andererseits führt er auch am Rand ausgedehnter Wiesen dahin, und hier bieten sich oft schöne Blicke über den weiten, von Wiesen und Feldern gekennzeichneten Talboden des Tauferer Tales, dem äußeren Teil der Talfurche der Ahr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302552_image" \/><\/div>\r\nTrotz der vorösterlichen Kälteperiode entfalten sich da und dort Leberblümchen und Huflattiche, die Wiesen beginnen zu grünen, Fink, Ringdrossel und andere gefiederte Sänger begleiten akustisch unsere Wanderung. Wir kommen am Baustadlhof vorbei und dann führt ein etwas stärker ansteigendes Stück des Weges hinauf zur Burg Neuhaus. <BR \/><BR \/>Hier stehen wir im unteren Burghof und damit zwischen einem stattlichen Kirchlein zur Linken und einem gut instand gehaltenen und gastgewerblich genutzten Schloss, dessen Burgschenke Einkehrmöglichkeit bietet und das überragt wird vom stolzen Bergfried mit seiner Ringmauer. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302555_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-74394649_listbox" \/><BR \/><BR \/>Die Burg wurde um 1240 von den Herren von Taufers errichtet. Später ging sie an die Görzer Grafen über, von denen sie als Pflegschaft unter anderem auch an Oswald von Wolkenstein verliehen wurde. Um 1600 erbauten die Söll von Aichberg das Wallfahrtskirchlein. Ab 1914 ließen die Grafen Thun-Strassoldo die herabgekommene Burg instand setzen und seit Jahrzehnten ist die Anlage mit dem Gastbetrieb in Händen der Familie Hofer. <BR \/><BR \/>Für die Rückkehr nach Uttenheim kann der begangene Zugang empfohlen werden, für gehfreudigere Wanderer beschreibe ich nachfolgend aber auch den kurzen, aber eindrucksvollen Abstieg nach Gais und den Weg von dort im breiten Talgrund hinein, wobei man teilweise allerdings auch geteerten Flurstraßen folgen muss. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302558_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Von Uttenheim (837 m; Parkplätze nahe der Kirche) stets der Markierung 7 folgend zum südlichen Dorfrand, dann größtenteils auf schönem Waldweg (bei etwas unklarer Wegkreuzung links abwärts gehen) zum Baustadlhof und schließlich stärker ansteigend zum Schloss Neuhaus (947 m; ab Uttenheim 1 – 1 1\/2 Std.; die Gaststätte ist jetzt an den Wochenenden und im Sommer dann durchgehend in Betrieb). – Rückweg: Entweder auf dem Hinweg oder auf folgender Route: Auf gutem Waldweg (weiterhin Nr. 7) teils eben, teils mäßig absteigend südwärts hinunter zur Talstraße (ca. 840 m), auf der Brücke über die Ahr, dann stets der Markierung 1 folgend über die Talfriedenstraße ein Stück hinauf, links zu letzten Häusern und auf schönem Waldweg nordwärts; später auf Flurstraßen talein zu Weggabel und teilweise auf ungeteertem Flurweg (immer Mark. 1) zurück nach Uttenheim (ab Gais 1 – 1 1\/2 Std.) <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> ca. 100 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 1\/2 – 3 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Problemlose Wanderung. Bezüglich der Öffnungszeiten des Burgrestaurants empfiehlt sich vorherige Erkundigung bzw. Anmeldung. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 82 (Tauferer-Ahrntal) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 033 (Pustertal – Bruneck) <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>