Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Die Fane, wie unser Wanderziel meist kurz genannt wird, liegt am Weg von Vals zur Brixner Hütte bzw. zum Wilden See und zu den umliegenden Bergen. Schon deshalb gehört sie zu den bekanntesten Almen Südtirols. <BR \/><BR \/> Aber vor allem handelt es sich um ein besonders malerisches, weitestgehend in seinem ursprünglichen Zustand erhaltenes Almdorf mit rund drei Dutzend schindelgedeckten Hütten, von denen die meisten in Blockbauweise errichtet sind. Dazu gehören auch das hübsche Almkirchlein sowie zwei gemauerte und fast wie kleine Bauernhäuser aussehende Wohnhütten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254300_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-72830502_listbox" \/><BR \/><BR \/> So ist die Fane, wo auch Einkehrmöglichkeit geboten wird, ein beliebter Rastort am Weg zu höher gelegenen Tourenzielen, und für uns ist sie ein lohnendes Winterwanderziel inmitten einer ausgedehnten Bergmulde, die von einem Kranz von Berggipfeln umschlossen wird, zu denen mit der Wurmaulspitze und der Wilden Kreuzspitze auch zwei bekannte Dreitausender zählen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254303_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Das Sträßchen, das bis zu einem Parkplatz am Rand der besagten Bergmulde führt, bietet sich jetzt im Winter als breiter, bei jeder Schneelage gebahnter und daher ohne „technische Hilfsmittel“ problemlos begehbarer Wanderweg an. <BR \/><BR \/>Er führt vom großen Parkplatz innerhalb von Vals zuerst taleinwärts zur Kurzkofelhütte und dann teils durch dichten Nadelwald, teils durch felsige, nur schütter bewaldete Steilhänge hinauf zum erwähnten Parkplatz über der schmalen Schlucht des Talbaches. <BR \/><BR \/> Hier führt der Weg um einen Felssporn herum, der als „Erstegge“ bezeichnet wird, und nun öffnet sich plötzlich der Blick auf das Almgebiet der Fane. Und nach einer letzten gemütlichen, nur kurzen Wegstrecke ist das Ziel erreicht – das einzigartige, an den sonnigen Hang hingebreitete Almdorf.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254306_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Mühlbach im unteren Pustertal nach Vals und kurz weiter zum innersten Parkplatz (1.396 m; ab dort Fahrverbot). Nun auf dem breiten, gebahnten Schneeweg kurz talein zur Kurzkofelhütte, dann etwas stärker ansteigend und teilweise in Kehren hinauf zur kleinen Ebene mit dem erwähnten Parkplatz und zuletzt mit leichtem Ab- und Anstieg zum Almdorf Fane (1.739 m; ab Vals 1 – 1 1\/2 Std.; zwei Gaststätten durchgehend geöffnet). – Abstieg wie Aufstieg (knapp 1 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 343 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 – 2 1\/2 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Problemlose Wanderung auf gebahntem Weg. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 56 (Brixen) und Blatt 44 (Sterzing) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 037 (Pfunderer Berge – Hochfeiler)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>