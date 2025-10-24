Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Der Tullen, unser Ziel, ist ein ausgeprägter Felsberg im westlichen Teil jenes zackenreichen Kammes, der im Schrifttum und in den Karten früher als Aferer Geiseln aufschien, in neuerer Zeit aber häufiger als Aferer Geisler zu finden ist – in Anlehnung an die auf der Südseite des Villnößtales aufragenden und von Norden gesehen nicht unähnlichen Villnösser Geisler. <BR \/><BR \/> Mancher geübte Geher kennt die Aferer Geisler vom Günther-Messner-Steig her, der sie durchquert bzw. umrundet. Bei der Besteigung des Tullen folgt man denn auch dieser teilweise als Klettersteig angelegten Höhenroute, allerdings nicht besonders lange und nur in ihrem absolut unschwierigen westlichen Teil. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230036_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Als Ausgangs- und Endpunkt für die Besteigung des wichtigsten Gipfelziels in der stark gegliederten Gruppe der Aferer Geisler wählen wir die Zanser Alm im Villnösser Talschluss, die touristisch umfassend erschlossen ist. <BR \/><BR \/>Bei der nachfolgend beschriebenen Tour werden auf dem sogenannten „Oberen Herrensteig“ steile Waldhänge durchquert, und nach dem Verlassen der Baumgrenze folgen wir, wie gesagt, ein Stück weit dem leichtesten Abschnitt des Günther-Messner-Steiges, dessen Name an den 1970 am Nanga Parbat verschollenen Bruder Reinhold Messners erinnert. <BR \/><BR \/> Ein von dieser Höhenroute abzweigender Felssteig bringt schließlich zur Spitze mit dem Gipfelkreuz. Dieser Schlusspfad ist nicht schwierig, eine kurze gesicherte Felspassage und der schmale Gipfelgrat erfordern allerdings doch Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. <BR \/><BR \/> Die ganze Tour zeichnet sich durch eindrucksvolle Landschaftsbilder und durch den Prachtblick hinüber zu den berühmten Geislerspitzen aus. Und am Gipfel genießen wir ein Panorama, das fast die gesamte Südtiroler Bergwelt umfasst. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230039_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-72005781_listbox" \/><BR \/><BR \/> Klettersteigerprobte Geher können mit der Besteigung des Tullen natürlich auch die Begehung des ganzen Günther-Messner-Steiges verbinden, aber dessen Begehung ist ungleich länger, schwieriger und auch wegen der vorgerückten Jahreszeit jetzt nicht zu empfehlen. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230042_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Vom ersten Parkplatz der Zanser Alm im Villnösser Talschluss (1.680 m, Autostraße hierher) stets der Beschilderung „Tullen“ folgend nordseitig auf dem breiten Weg dem Kaserillbach entlang talein bis zum links abzweigenden Steig 25 (alte Nr. 32 A), auf diesem zunächst ziemlich steil empor (der links abzweigende Untere Herrensteig bleibt unbeachtet!), später die baumbestandenen Steilhänge großteils in leichtem Anstieg westwärts querend zur Waldgrenze und zum Günther-Messner-Steig (ca. 2.250 m, Wegweiser). Nun scharf rechts abbiegend auf diesem (Nr. 25) teils aufsteigend, teils querend in unschwierigem Gehgelände bis zu einer weiteren Wegteilung (ca. 2.580 m; rechts geht der Günther-Messner-Steig weiter), links auf dem Gipfelsteig über Geröll und Fels (kurze Stelle mit Sicherungen) hinauf zu einer kleinen Scharte und westwärts am etwas schroffen Felsgrat teilweise leicht ausgesetzt, aber unschwierig empor zum Gipfel (2.652 m; ab Ausgangspunkt gut 3 Std.). – Abstieg: Am sichersten über die beschriebene Aufstiegsroute (2 Std.); auch der Abstieg über die Kofelwiese und den Unteren Herrensteig ist möglich, allerdings um einiges länger. <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 972 m <BR \/><BR \/><b>Gehzeiten:<\/b> Aufstieg gut 3 Std., Abstieg 2 Std., insgesamt 5 Std.<BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Für berggewohnte Geher nicht schwierig; die Felsen in der Gipfelzone sind allerdings leicht ausgesetzt, daher sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit notwendig <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 56 (Brixen) – <b>1:25.000<\/b>: Tabacco, Blatt 030 (Brixen – Villnössertal) <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>