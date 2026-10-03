Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Durch die vorgeschobene und freie Lage auf der Ostseite des Gadertales über einem kleinen Jochweiher und im Bereich der bekannten Ritwiesen mit ihrer Gastschenke erfreut sich die Kreuzspitze als Wanderziel allgemeiner Beliebtheit, wozu auch die von technischen Übererschließungen verschont gebliebene ländliche Kulturlandschaft des Wengentales viel beiträgt. <BR \/><BR \/>Wie die schriftliche Erwähnung des Berges in Karten des späten 19. Jahrhunderts zeigt, trug er schon früh ein Gipfelkreuz, das – ähnlich wie das Putzenkreuz im Sarntal – der Volksüberlieferung nach einst von Hirten aufgestellt worden sein soll und den Gipfel zierte, bis es 1983 von Feuerwehrleuten aus Wengen durch das heutige Kreuz ersetzt wurde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367664_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-76587316_listbox" \/><BR \/><BR \/>Zwar verleihen schroffe Felsbildungen im Westgrat und die weithin auffallende Südwand dem Berg ein alpin-markantes Gepräge, doch ermöglicht der flache, teilweise mit Legföhren und Lärchen bestandene Ostgrat einen leichten Zugang zur Spitze. <BR \/><BR \/>Für den Aufstieg wählen wir den Wald- und Wiesenweg, der von einem Parkplatz unweit des Hotels Ciurnadú zum Ritjoch führt, einem vom Topographen Johann Jakob Staffler 1844 als „der Ritt“ bezeichneten Übergang von Wengen nach St. Vigil, von wo nach kurzer nordseitiger Querung der kurze Gipfelpfad zum Ziel führt. <BR \/><BR \/>Hier liegen so bedeutende Gipfel der Gadertaler Dolomiten im Blickfeld wie Peitlerkofel, Muntejela de Senes sowie Neuner, Zehner und Heiligkreuzkofel, doch bei klarem Herbstwetter erfasst die Fernsicht sogar die Ortlergruppe ebenso wie die Ötztaler, Stubaier und Zillertaler Alpen. <BR \/><BR \/>Nach der Gipfelrast wählen wir für den Abstieg den Weg über die erwähnten Ritwiesen, wo sich auf dem flachen Höhenrücken die Ütia da Rit, eine bei guter Witterung bis Mitte Oktober bewirtschaftete Almgastschenke, befindet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Über diesen Bergwiesen erheben sich vor uns die erwähnten Felsgestalten des Neuners und des 3.026 Meter hohen Zehners besonders mächtig – ein Prachtbild, das uns auch beim Abstieg begleitet, bis im Westen wieder der Peitlerkofel unseren Blick auf sich zieht. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367670_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt durch das Gadertal nach Pederoa, ostseitig hinauf nach Wengen (La Val, 1.352 m) und auf Höfestraße weiter bis zu einem kleinen Parkplatz kurz vor dem Hotel Ciurnadú (ca. 1.600 m; etwas höher ein weiterer Parkplatz). Von da mit Markierung 15 nordwestwärts zuerst auf schmalem und später breitem Weg durch Wald und eine Wiese hinauf zum Ritjoch (1.863 m; Ju da Rit), dann mit Markierung 6 ostwärts den Nordhang der Kreuzspitze querend hinüber zum Rand der Ritwiesen (Wegkreuz) und scharf rechts auf dem Fußsteig nahezu eben kurz hinaus zum Gipfel der Kreuzspitze (2.021 m; ab Parkplatz 1 1\/2 Std.). – Empfohlener Abstieg: Vom Gipfel zurück zu den Ritwiesen, auf dem breiten Forstweg südostwärts weitgehend eben zur Almschenke Ütia da Rit (2.000 m, bis zum 18. Oktober geöffnet), auf dem breiten Forstweg zuerst noch ein Stück eben weiter, dann hinab zum querenden Weg 15 und auf diesem westwärts zurück zum Ausgangspunkt (ab Kreuzspitze ca. 2 Std.).<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> ca. 420 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 3 1\/2 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Für gehgewohnte Wanderer leicht und problemlos. Die Almgaststätte Ütia da Rit ist bei guter Witterung bis zum 18. Oktober in Betrieb. <BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 57 (Bruneck – Toblach) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 07 (Alta Badia)<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>