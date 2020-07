Modeschöpfer Glööckler lobt Spitalpersonal als „die wirklichen VIPs“

Der deutsche Modeschöpfer Harald Glööckler (55) hat das Krankenhauspersonal als „die wirklichen VIPs“ in der Coronakrise bezeichnet. „Grundsätzlich ist zwar jeder Mensch eine Very Important Person. Aber in Zeiten von Corona waren all jene, die sich um das Wohl anderer gekümmert haben, tatsächlich very very important“, sagte der Künstler.