Morgen gibt es wieder Neuschnee

Bislang hat es im heurigen Winter noch nicht viel Neuschnee gegeben. Morgen wird es in einigen Teilen Südtirols aber wieder etwas winterlich.Bereits in der Nacht auf Sonntag wird es hie und da ein wenig Schnee und in tieferen Lagen Regen geben.„Morgen breiten sich die Niederschläge wieder auf das ganze Land aus“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1200 und 1500 Metern“, so Peterlin. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee soll es in einigen Teilen Südtirols geben – weniger im Obervinschgau, mehr in den Sextner Dolomiten.