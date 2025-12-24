Er kellnert für den guten Zweck auf dem Oktoberfest, predigt vor vollen Kirchen, überrascht mit kreativen Einfällen bei Messfeiern, organisiert auch schon mal eine Party mit DJ und schreibt erfolgreiche Bücher: Rainer M. Schießler ist ein richtiges Münchner Original. Bodenständig, nah bei den Leuten, ein Pfarrer ohne fromme Floskeln und wolkige Worte. Im Podcast-Gespräch zeigt er auf seine erfrischende Art, wo der Weg zur wahren Weihnacht verläuft. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=4b6751d6-937e-4b00-a977-6909a8a5bf72&v=1766406200220" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>BUCHTIPP<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rainer M. Schießler: „Ja, es ist Weihnachten! Meine schönsten Geschichten zum Fest aller Feste“. 240 Seiten, Verlag Kösel, ca. 20 Euro. <BR \/>Pfarrer Schießler iteilt in diesem Buch seine persönlichsten und rührendsten Geschichten rund um den Advent, das Weihnachtsfest bis hin zum Dreikönigstag: Er erzählt vom Gefühlschaos, das er als Kind erlebte, wenn der Nikolaus sich ankündigte und von der tiefen Geborgenheit, wenn er am kleinen Küchenfenster kauernd, vom knisternden Ofen gewärmt, in den dunklen Advent hinausschaute. Wer diese Geschichten liest, erlebt Weihnachten überraschend neu und lernt bekannte Figuren und Motive der Weihnachtszeit aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen.