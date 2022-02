Münchner „Rebellenpfarrer“: Diese 3 Dinge würde er als Papst ändern

Wenn die Leute nicht mehr zur Kirche kommen, geht der Pfarrer eben zu den Leuten: So hält es der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler, der auf dem Oktoberfest kellnert, in Kneipen anzutreffen ist und mit dem Motorrad herumkurvt – auch in Südtirol. Auch eine Talkshow und mehrere Bücher machen ihn zu einem der bekanntesten Kirchenmänner Deutschlands. Auch im Gespräch mit s+ nimmt er sich in Sachen Kirchenreform kein Blatt vor den Mund.