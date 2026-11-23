Es ist ein sonniger Tag in Leonida, an dem Jason seine Partnerin Lucia aus dem Knast abholt. Er hat ihr frische Kleidung mitgebracht, vorher noch das Haus renoviert, sich eine neue Frisur machen lassen und Blumen bestellt.<BR \/><BR \/>Lucia und Jason sind die beiden Hauptpersonen aus dem Videospiel „Grand Theft Auto VI“, das unlängst für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X\/S erschienen ist. Schätzungen zufolge hat die Produktion jenseits einer Milliarde US-Dollar und eine Dekade an Entwicklungszeit gekostet. Und ist damit enorm erfolgreich: Publisher Take-Two Interactive vermeldete am ersten Tag einen Rekordumsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar.<BR \/><BR \/>Entwickler Rockstar rückt bei dem Spiel immer wieder die Geschichte in den Vordergrund. Doch was erzählt denn nun dieses vielleicht erfolgreichste Kulturprodukt? Achtung: Die Antwort darauf enthält Spoiler für das gesamte Spiel.<h3>\r\nWie sieht die Spielwelt von GTA 6 aus?<\/h3>Das Game spielt in Leonida, einer Parodie-Version des US-Staats Florida, mit der Hauptstadt Vice City, das sich an Miami orientiert. Die Spielwelt will nah an der Gegenwart sein, hat allerdings dystopische Züge: Die Polizei ist korrupt, Kriminalität und Drogenkonsum sind an der Tagesordnung, gefeiert wird im Stripclub und Beziehungen zwischen Menschen basieren oft darauf, wer wem etwas schuldet.<BR \/><BR \/>Ein Beispiel für diese dystopische Welt ist diese kleine Begebenheit, die zufällig auftauchen kann: Ein Lieferwagen rammt ein Auto, das in Brand gerät. Spielende können dem Mann im brennenden Auto helfen – der dann freudig auf die Idee kommt, sich doch noch einmal ins Feuer zu setzen, um den Großkonzern des Lieferwagens auf Schmerzensgeld zu verklagen. Auch dabei kann man ihn unterstützen. Und ihn sogar mit dem Wissen über den Unfallhergang um die Hälfte des Schmerzensgeldes erpressen.<BR \/><BR \/>Immer wieder geht es auch um sehr aktuelle Themen der US-amerikanischen Gesellschaft. Etwa horrende Rechnungen für die medizinische Versorgung, rechtspopulistische Radio-Talkshows, Protestbewegungen, Verschwörungstheorien oder der Umgang mit sozialen Medien.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sind einige Mechaniken im Spiel darauf ausgelegt, ein gesundes Leben darzustellen: Spielende können Meditieren und Sport machen. Wer sich gesund ernährt, hält sein Gewicht und wird mit mehr Lebensenergie und Ausdauer belohnt. Darüber hinaus spielt die Pflege der Beziehung zwischen den beiden Hauptpersonen eine wichtige Rolle – ein Aspekt, der in sozialen Medien zu diversen Diskussionen geführt hat.<h3>\r\nUm wen geht es in GTA 6?<\/h3>Das Spiel rückt die beiden Personen Lucia und Jason in den Vordergrund. Im ersten Kapitel des Spiels sind sie ein Liebespaar, das sich mit mehr oder weniger kriminellen Handlungen über Wasser hält. Während sich Jason, ehemaliger Söldner, zunächst mit kleinen Jobs zufriedengibt, strebt Lucia nach mehr. Über eine Knastbekanntschaft lernt sie das luxuriöse Leben kennen, das sie auch mit Jason erreichen will – und dafür schrecken beide vor Drogenhandel, Raub und Mord nicht zurück.<BR \/><BR \/>Wen das an das klassische Szenario von „Bonnie und Clyde“ erinnert, der liegt nicht falsch: Ein Paar, das mehr vom Leben will, als die Gesellschaft zulässt. Und sich dabei für die schiefe Bahn entscheidet.<BR \/>Dabei gibt es jedoch einen großen Unterschied: Lucia und Jason sind Eltern des einjährigen Tomas, der seit Lucias Gefängnisaufenthalt bei ihrer Familie lebt. Beide wollen das Kind zurück und sehen das Geldverdienen als zentrale Aufgabe, um sich zu dritt ein neues Leben aufzubauen.<h3>\r\nWie sehr kann ich beim Spielen beeinflussen, was passiert?<\/h3>Klassischerweise erlaubt die GTA-Reihe seinen Spielerinnen und Spielern große Freiheiten bis hin zum nahezu konsequenzfreien Amoklauf. Auch Leonida ist eine offene Welt: Spielende können fischen, meditieren, trainieren, Rennen fahren, Autos stehlen, Vögel beobachten, Nachbarn helfen, Chaos stiften und noch viel mehr.<BR \/><BR \/>Diese spielerische Freiheit steht dabei in einem Spannungsfeld mit der Story. „Das eine ist eine Sandbox und das andere ist, linear zu versuchen, eine Geschichte zu erzählen“, sagt Greta Hoffmann, Professorin für Game-Design an der Technischen Hochschule Köln. „Das sind zwei exakt unterschiedliche Spieltypen.“<h3>\r\nWie löst GTA 6 dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Story?<\/h3>Entwickler Rockstar löst es dadurch, dass er den Ausgang von den Spielmechaniken abhängig macht. Die Popkultur-Seite „Polygon“ sprach dafür mit Rob Nelson, Co-Chef des Spielestudios Rockstar North, der unterschiedliche Faktoren benennt: einerseits Entscheidungen, die Spielende in Story-Missionen treffen, aber beispielsweise auch, wie gut die Hauptpersonen miteinander umgehen, wie brutal sie sich bei ihren kriminellen Machenschaften verhalten, und wie viel Geld sie verdient haben.<BR \/><BR \/>Ob Jason und Lucia das gleiche Ende ereilt wie Bonnie und Clyde, die im Kugelhagel der Polizei sterben – oder ob sie eher keine Konsequenzen für ihr kriminelles Leben befürchten müssen: Das liegt in den Händen derer, die das Game zocken. Immerhin: Wer ein positives Ende für Lucia und Jason finden will, sollte einen partnerschaftlichen Umgang und zumindest etwas weniger Gewalt in den Vordergrund stellen.