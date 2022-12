BeReal ist die App des Jahres

BeReal, eine App, die vor rund 3 Jahren von 2 Franzosen entwickelt wurde, hat es im Jahr 2022 an die Spitze der App Stores geschafft. Mittlerweile zählt BeReal Millionen von Nutzer und erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Nun wurde das Soziale Medium von Apple bei den „App Store Awards“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet.Das Ziel von BeReal ist es, dass sich die Nutzer so echt und real wie möglich zeigen. Dafür werden alle User einmal am Tag gleichzeitig zu einer täglich wechselnden Uhrzeit aufgefordert, innerhalb von 2 Minuten ein Foto sowohl mit der Front- als auch der Hauptkamera des Smartphones aufzunehmen.Wer zur festgelegten Zeit kein Foto hochlädt, hat die Möglichkeit ein „Late“, also ein verspätetes Bild, zu posten. Erst wenn man selbst ein Bild online stellt, werden die Fotos der eigenen Freunde sichtbar und man kann auf deren Beiträge reagieren.Was BeReal von den anderen Social-Media-Apps unterscheidet, ist die begrenzte Anzahl an Posts und dass keine Filter benutzen werden können. Da man nur einmal am Tag ein Foto hochladen kann, will die App die Abhängigkeit von sozialen Medien und deren übermäßige Nutzung reduzieren.Das Konzept von BeReal scheint aufzugehen. Auch hierzulande kommen immer mehr neue Nutzer dazu. Mit seiner Authentizität stürmt BeReal an die Spitze der App Stores und krönt sich somit zur App des Jahres.