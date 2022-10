Deborah Müller: zu Haus in Theater und Film

Das neue „Dolomiten-Magazin“ hat wieder einiges zu bieten. - Foto: © mag_joe(josef.oberleiter)

Wer an sich selbst glaubt sowie viel Mut, Talent und einen festen Willen hat, der kann regelrecht Berge versetzen: Das wird sich vielleicht auch Deborah Müller gedacht haben, als sie im Alter von 24 Jahren Lana den Rücken gekehrt und den Weg in die für sie damals fremde Welt der Schauspielerei eingeschlagen hat.Heute hat die Lananerin, die inzwischen jede freie Minute nutzt, um mit ihrer Familie daheim Zeit zu verbringen, einen bekannten Namen in der Film-, Werbe- und Theaterwelt. Mehr über Deborah Müller erfahren Sie an diesem Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit zahlreichen Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die neue Ausstellung „Kingdom of the Ill“ im Bozner Museion. Sie ist der zweite Teil der Reihe „Techno Humanities“ und widmet sich aktuellen Debatten über Gesundheit und Krankheit.Gäste im „Dolomiten-Magazin“ sind Martina Ladurner (In Frage gestellt), die Skirennläuferin Nadia Delago (Sonntagsfrühstück), der Produzent und Musiker Brian Eno (Musik), die Alpenlandler Musikanten (Schneidig & Schnulzig) und die Singer-Songwriterin Sibylle Siller (Backstage).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Wolkenstein ins Langental ein, Helmut Bachmann stellt bei Essen & Trinken Reisgerichte aus aller Welt vor und Daniela Lösch ist in Tramin im Unterland unterwegs.„Star der Woche“ ist schließlich die deutsche Schauspielerin Caroline Peters, die am Samstag, 29. Oktober, im TV-Krimi „Kolleginnen – Für immer“ ermittelt (ZDF, 20.15 Uhr).