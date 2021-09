Ein einziges Ladekabel für Handy, Tablet und Konsole: Wann kommt das?

In vielen Haushalten sammeln sich die Ladegeräte für Smartphones oder Tablets. Die EU-Kommission will dem ein Ende machen und schlägt einen einheitlichen Standard für die Ladebuchsen in Handys und anderen Geräten vor. Ein namhafter Konzern will das freilich verhindern. Hier sind die Antworten auf die Fragen rund um dieses Thema!