Filmemacher Luca Putzer (17): „Ein guter Drohnenpilot ist ein Bruchpilot“

Luca Putzer: Es hat mit dem Fotografieren angefangen, was noch immer meine Leidenschaft ist. Als ich dann zu Weihnachten eine Drohne geschenkt bekam, habe ich angefangen auch mit der Drohne zu fotografieren und zu filmen. Die Videos vom Südtiroler Alex Meliss sind für mich eine große Inspiration gewesen.Luca: Ich habe mir das Bauen durch sehr viele YouTube-Videos selbst beigebracht. Danach habe ich die nötigen Bestandteile gekauft und meine Drohne, nach viel Bastelei, zusammengestellt.Das Steuern der Drohne ist komplizierter. Ich habe mehrere Stunden am Computer mit einem Simulator geübt, bevor ich die Drohne geflogen habe. Bei einer FPV-Drohne habe ich eine Brille auf, die das Bild der Drohnen-Kamera überträgt. Dadurch sehe ich die Welt aus der Vogelperspektive.Luca: Ja, mit einer FPV-Drohne ist sie das. Sie erlaubt es mir, viel mehr Bewegungen zu machen, als mit einer normalen Drohne, d.h. ich kann damit Loopings fliegen, dynamisch fahren oder Kurven machen. Nur gesetzliche Grenzen gibt es, aber die gibt es überall.Luca: (lacht) Das ist schwer zu sagen. Nur für mein Gewinner-Video ist mir die Drohne 3 Mal abgestürzt. Das hängt nicht nur vom Piloten ab, sondern auch von anderen Faktoren, wie zum Beispiel den eisigen Temperaturen im Winter, die die Batterie beeinträchtigen. Nicht nur Anfänger stürzen oft ab, ganz im Gegenteil: Wer keine Unfälle mit der Drohne hat, macht etwas falsch.Luca: Ich möchte heuer wieder gern beim Peugeot Drone Film Festival teilnehmen und wieder gewinnen. Dieses Mal nicht mehr den Publikumspreis, sondern den Jurypreis und zwar mit einem neuen Video, das auf das Film Festival zugeschnitten ist. Das alte Video hatte ich nicht für das Film Festival gedreht, ich habe es nur nebenbei abgeschickt und hatte es schon vergessen, als ich nominiert wurde, weil bereits ein halbes Jahr vergangen war.Luca: Extrem stolz! Das Peugeot Drone Film Festival ist immerhin der größte Drohnen-Video-Wettbewerb in Europa. Leute aus aller Welt haben ihre Videos eingeschickt. Unter den Finalisten waren Leute aus Schweden, Chicago und Los Angeles.Luca: Ich bin erst 17 und gehe noch in die Schule. Ich besuche die Technologische Fachoberschule Max Valier in Bozen. Ansonsten gehe ich viel in die Berge, ob zum Wandern oder mit dem Fahrrad. Meine Kamera nehme ich aber immer mit.