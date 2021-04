Isolde Kostner ist auf der Insel, Werner Perathoner schmeißt den Haushalt

In Challenges um Essen kämpfen, dem inneren Schweinehund kein Gehör schenken, sich gegenseitig beschimpfen und trotzdem versuchen, eine gute Figur zu machen, damit einen das Publikum nicht rauswählt: So sieht der Alltag der Promis bei der Canale-5-Realityshow „L'isola dei famosi“ aus. Auch die Grödnerin Isolde Kostner sitzt mit im Boot und hält sich wacker, während ihr Mann den Haushalt in Gröden schmeißt.