Neue Funktionen bei STOL: Schon probiert?

Anfang September letzten Jahres sind wir mit unserem Nachrichtenportal STOL in eine neue Phase gestartet: Ein vollständig überarbeitetes Design, neue Funktionen – darunter „ In meiner Nähe “, eine neue Wetterseite und vieles mehr konnten wir damals unseren Lesern präsentieren.Seither hat sich das STOL-Team mit den Vorschlägen und Anregungen unserer Leser auseinandergesetzt. Stetig konnten wir neue Funktionen umsetzen und in den vergangenen Monaten online stellen.Für diejenigen, die noch nicht alle neuen Funktionen entdeckt haben, stellen wir sie hier vor:Unter dem Menüpunkt „Newsticker“ – in der App durch das Uhr-Symbol gekennzeichnet – werden die Nachrichten nicht nach Gewichtung der Redaktion wie auf der Startseite, sondern chronologisch nach Veröffentlichungsdatum übersichtlich und kompakt angezeigt.Der Umfang und die Genauigkeit der Suche wurden verbessert. In der Suchfunktion werden nun die Artikel nach Datum gelistet, die aktuellsten Nachrichten werden zuerst angezeigt. Es besteht weiterhin auch die Möglichkeit, nach Relevanz des Themas zu suchen.Am Ende des Artikels wird nun eine sogenannte „Tagwolke“, also eine Auswahl von Stichworten angezeigt, über die Artikel mit denselben Themen aufgerufen werden können.Für eine bessere Nutzerfreundlichkeit haben unsere Techniker zahlreiche funktionale und grafische Anpassungen vorgenommen.Besonders beliebt bei STOL sind die Bezirksseiten. Da es jedoch auch sehr viele Berichte gibt, die überbezirklich sind, findet der Lesern nun im Bereich „Landesweit“ all jene Nachrichten, die ganz Südtirol betreffen.Für alle, die uns am Tablet lesen, gibt es gute Neuigkeiten: Wir haben unsere App für Tablets nun optimiert, für maximales Lesevergnügen.Wir wünschen unseren Lesern viel Freude mit den neuen Funktionen und arbeiten auch weiterhin daran, das Lesegefühl zu optimieren.Vorschläge und Anregungen können gerne an [email protected] geschickt werden.

stol