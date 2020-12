Tolles Geschenk in letzter Minute: Das Abo für s+

Was könnte ich ihm oder ihr bloß schenken? In diesem Jahr gibt es eine tolle Last-Minute-Idee: Ein Abo für den neuen Plus-Bereich von Stol und SportNews. In diesem Premium-Paket ist täglich eine Überraschung drinnen.Seit bald einem Monat ist der Premium-Bereich der Portale Stol und SportNews online, mehrere Hundert Abonnentinnen und Abonnenten nützen bereits dieses zusätzliche Angebot. Neben der täglichen aktuellen Berichterstattung, die auf Südtirol Online und SportNews weiterhin frei zugänglich und kostenlos bleibt, finden die Userinnen und User im Bereich s+ täglich zusätzliche exklusive Inhalte.Warum also nicht zu Weihnachten jemanden mit diesem Zusatz-Paket überraschen und so täglich frischen Lesestoff von der Politik über Ratgeber und Kommentare bis zu Sport und Unterhaltung schenken?Das Abo ist über die Startseiten von Stol (stol.it) und Sportnews (sportnews.bz) in wenigen Minuten angelegt – und ist im ersten Monat kostenlos. Dann werden 9,90 Euro pro Monat abgebucht, das Angebot ist aber jederzeit kündbar.

